Hobba startap pobedio na Money Motion Startup takmičenju, stiže i investicija osnivača konferencije

Za vredne nagrade takmičilo se 18 startapa iz 13 zemalja tokom prvog dana konferencije

Na završnici četvrtog izdanja konferencije Money Motion 2026, na glavnoj bini proglašeni su pobednici ovogodišnjeg Money Motion Startup takmičenja. Ceremoniju dodele nagrada vodio je Luka Sučić, suosnivač konferencije, koji je kroz program predstavio nagrade i pozvao partnere da uruče priznanja najboljim timovima. Startup takmičenje ove je godine privuklo više od stotinu prijava iz celog sveta, a u finale je ušlo 18 startapa iz 13 zemalja. Finalisti su svoja rešenja predstavili prvog dana konferencije kroz kratke "pitch" prezentacije pred međunarodnim žirijem investitora i industrijskih stručnjaka.

Prvu nagradu večeri dodelila je Lucija Reić, menadžerka startup ekosistema u Infobipu. Ona je proglasila dobitnika Infobip Walk the Talk Awarda, nagrade vredne 20.000 evra Infobipovih kredita. Nagradu je osvojio startap Inovate. Zatim je na binu izašao Francois Mazoudier, osnivač i direktor Fundraising Bootcampa. On je objavio da Curvy osvaja mesto na ovom prestižnom evropskom programu za pripremu startapa za investicije. U završnom delu ceremonije Luka Sučić je na binu pozvao Antu-Janka Bobetka, zamenika predsednika Uprave HAMAG-BICRO-a, Startup sponzora Money Motiona, i Miroslava Dubajića, menadžera ICT rešenja u A1 Hrvatska, kako bi zajedno uručili glavne nagrade takmičenja.

Treće mesto osvojio je startap Alerts Bar, uz nagradu od 2.000 evra i 5.000 dolara AWS kredita. Drugo mesto pripalo je startapu Curvy, koji je osvojio 3.000 evra i 5.000 dolara AWS kredita. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja je hrvatski startap Hobba, koji je osvojio 5.000 evra, 10.000 dolara AWS kredita i 5.000 evra vredne cloud usluge A1 Hrvatska. Sučić je po proglašenju najavio i veliku novost. Osnivači konferencije pripremili su anđeosku investiciju od 20.000 evra u glavnog dobitnika.

