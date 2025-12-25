Slušaj vest

Na gradnji novog Savskog mosta u Beogradu radi se punom parom, a ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagramu najnovije informacije o napretku radova. Mali je zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao gradilište i istakao da radovi protiču prema planu, istovremeno naglašavajući značaj projekta za modernizaciju infrastrukture prestonice i razvoj saobraćajne povezanosti.

- Danas sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao radove na izgradnji novog Savskog mosta koji napreduju prema planu. U prethodnom periodu završena je demontaža čelične konstrukcije starog mosta, dok su stubovi na kopnu uklonjeni, a radovi na rečnim stubovima su u završnoj fazi.

Na novobeogradskoj strani završeni su šipovi, potporni zidovi i temelji pristupnih saobraćajnica, dok su na strani Savskog venca u toku radovi uz pojačane bezbednosne mere zbog provere terena. Paralelno se priprema teren za izgradnju stubova u koritu Save.

U novembru je stigla prva isporuka čelične konstrukcije, ukupne težine 3.500 tona, a početkom 2026. stižu i segmenti lukova mosta. Glavni raspon biće sklopljen na gradilištu i potom postavljen preko reke.

Novi Savski most na kome je dnevno angažovano više od 200 radnika biće dužine 420 metara, širine 38 (42 m na vidikovcima), imaće šest stubova, trake za automobile, tramvaje, pešake i bicikliste.

Biće ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u gradu i drago mi je da je predsednik video sa kolikom posvećenošću se gradi novi simbol Beograda.

Srbija se nepovratno menja i svi smo deo izgradnje naše moderne zemlje. Živela! - napisao je Mali.