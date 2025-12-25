Slušaj vest

Kompanija dm drogerie markt nastavlja da gradi model podrške zajednici zasnovan na dugoročnoj posvećenosti, kontinuiranim donacijama i društveno odgovornim inicijativama širom Srbije. Tokom 2025. godine, dm je, zahvaljujući svojim programima i aktivnostima, obezbedio donacije u ukupnoj vrednosti od 33.062.329,75 dinara, usmerene ka deci, ženama, obrazovnim ustanovama, lokalnim udruženjima, kao i projektima iz oblasti ekologije i dobrobiti životinja.

„Društvena odgovornost je jedan od temelja našeg poslovanja i zato kontinuirano ulažemo u inicijative koje unapređuju kvalitet života ljudi u zajednici. Aktivnosti koje smo sproveli tokom ove godine, od donacija sigurnim kućama, domovima za decu i lokalnim ustanovama, preko projekata posvećenih ekologiji i zaštiti životinja, do podrške ženskom i muškom zdravlju, pokazuju našu posvećenost da delujemo tamo gde je podrška najpotrebnija. Rezultati koje smo ostvarili zajedno sa našim kupcima i partnerima potvrđuju da zajedničkim snagama možemo da kreiramo dugoročne, održive promene koje doprinose boljem i inkluzivnijem društvu“, istakla je Vesna Stojanović, direktorka dm Srbija i Severna Makedonija.

Najveće pojedinačne inicijative – Giving Friday i dmLIVE Jedna od najznačajnijih dm inicijativa tokom godine jeste Giving Friday, akcija kojom već sedmu godinu zaredom dm menja značenje Crnog petka pretvarajući dan najveće potrošnje u dan humanosti. Zahvaljujući kupcima, tokom ovogodišnjeg dana dm Giving Friday donirano je rekordnih 7.405.488,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije, čime je obezbeđena hrana za korisnike u brojnim lokalnim zajednicama. Od 2020. do 2024. godine, dm je zahvaljujući ovoj inicijativi donirao više od 21 milion dinara i obezbedio preko 154 tonehrane.

Podrška se nastavlja i na digitalnoj platformi dmLIVE, čija je humanitarna emisija krajem decembra okupila 25.885 gledalaca i omogućila prikupljanje donacije u ukupnom iznosu od 3.038.609,00 dinara, namenjene domovima za decu i omladinu bez roditeljskog staranja. Na taj način humanitarne aktivnosti postaju deo digitalne zajednice i približavaju se širem broju građana. Održive ideje, ekologija i zaštita životinja Konkursom{ZAJEDNO} za održive ideje, dm je podržao sedam projekata ukupne vrednosti više od pet miliona dinara, usmerenih ka zaštiti životne sredine, unapređenju obrazovanja i razvoju lokalnih zajednica. Među ovim projektima posebno se ističu inicijative posvećene očuvanju biodiverziteta, edukaciji mladih o ekologiji, uključivanju ranjivih grupa u zaštitu prirode i inovativnim tehnologijama koje doprinose održivosti, poput mapiranja ambrozije veštačkom inteligencijom i stvaranja senzorne bašte za decu oštećenog vida. Održivost, međutim, ne obuhvata samo Konkurs {ZAJEDNO} za održive ideje. Kompanija dm kontinuirano donira udruženjima za zaštitu životinja, pa je samo od početka godine donirano preko 20 paleta opreme neophodne za brigu o mačkama. Na ovaj način, zaštita životne sredine i dobrobit životinja spajaju se u jedan zajednički cilj, u stvaranje održivije i humanije budućnosti.

Donacije povodom otvaranja i renoviranja prodavnica Prilikom svakog otvaranja i renoviranja dm prodavnica, kompanija realizuje donacije usmerene ka lokalnim udruženjima, vrtićima, školama i socijalno ugroženim grupama. Na taj način, svaka nova prodavnica postaje i prilika da se pomogne zajednici. Donacije obuhvataju opremu, kao i materijale potrebne za svakodnevno funkcionisanje tih ustanova. Samo u te svrhe, tokom ove kalendarske godine donirano je preko8 miliona dinara. Takođe, posebno mesto zauzima podrška domovima za decu bez roditeljskog staranja i ustanovama koje se brinu o najmlađima. Fokus je na stvaranju bezbednog okruženja i omogućavanju jednakih mogućnosti za svako dete. Podrška ženskom i muškom zdravlju, i donacije sigurnim kućama

Briga o ženama koje su se suočile sa teškim životnim okolnostima predstavlja jednu od najdužih tradicija dm-a. U martu, povodom Dana žena, na adrese 10 sigurnih kuća dm je donirao proizvode za svakodnevne potrebe i higijenu, u vrednosti od skoro milion dinara. Donacije ovog tipa nisu samo materijalna pomoć, već su i poruka solidarnosti i podrške ženama koje se suočavaju sa neizvesnošću. Takođe, tokom dm Ženske trke 2025. godine, više od 3.000 žena učestvovalo je u trci i šetnji u dužini od 7,7 kilometara, čime je ova manifestacija dokazala svoj značaj u isticanju važnosti fizičke aktivnosti za žensko zdravlje.Svaka kupljena kotizacija na Ženskoj trci značila je i donaciju pakovanja Jessa uložaka članicama Specijalne olimpijade Srbije i članicama Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograd. Pored podrške ženskom zdravlju, dm se aktivno bavi i još jednom važnom temom – muškim zdravljem. U kampanji dm Movember „Utakmica života“, kompanija je podigla svest o značaju preventivnih pregleda i samopregleda, podsećajući na to da odgovornost prema sebi počinje malim, ali redovnim navikama.Kampanja je ostvarila izuzetan doseg, sa više od 5,7 miliona pregleda na društvenim mrežama, čime je informacija o važnosti preventivnih i redovnih uroloških pregleda stigla do velikog dela javnosti. Društvena odgovornost kao svakodnevna praksa