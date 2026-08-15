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U crnogorski registar upisano je 576 jahti, ali je samo 79 njih, odnosno 13,7 odsto, u vlasništvu fizičkih ili pravnih lica iz Crne Gore. Vlasnici iz Srbije i Rusije zajedno imaju 305 jahti - više od polovine ukupnog registra.

Crnogorski registar jahti mnogo je više međunarodni nego domaći. Analiza je urađena na osnovu novog spiska Uprave pomorske sigurnosti sa stanjem na 12. avgust 2026. godine, pokazuje da su vlasnici iz inostranstva upisani uz čak 497 od ukupno 576 jahti.

To znači da stranim vlasnicima pripada 86,3 odsto registrovane flote, dok je udeo vlasnika iz Crne Gore svega 13,7 odsto.

Srbija ubedljivo prva, Crna Gora tek treća

Najviše jahti imaju vlasnici iz Srbije - 193, što predstavlja 33,5 odsto celog registra. Praktično, svaka treća jahta sa crnogorskom registarskom oznakom ima vlasnika iz Srbije.

Na drugom mestu je Rusija sa 112 jahti ili 19,4 odsto, dok je Crna Gora tek treća sa 79 upisa.

Samo vlasnici iz Srbije i Rusije zajedno kontrolišu 53 odsto svih jahti u registru. Kada im se pridruže vlasnici iz Crne Gore, tri vodeće države obuhvataju dve trećine ukupnog spiska.

U registru se pojavljuje 50 različitih oznaka država, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Ujedinjene Arapske Emirate, Izrael, Sejšele, Britanska Djevičanska Ostrva i Maršalska Ostrva. Kod kompanija, međutim, država iz registra označava zemlju u kojoj je upisano pravno lice, što ne mora nužno otkrivati krajnjeg vlasnika jahte.

Za nepuna dva meseca 35 novih upisa, ali i 20 brisanja

Poređenje sa zvaničnim spiskom od 16. juna pokazuje da je broj registrovanih jahti za nepuna dva meseca povećan sa 561 na 576.

Neto rast iznosi 15 jahti ili 2,7 odsto, ali se iza tog rezultata krije znatno veća dinamika: u avgustovskom spisku pojavilo se 35 novih oznaka, od MNE 1243 do MNE 1277, dok 20 jahti iz junskog registra više nije na spisku.

I u novom talasu dominiraju vlasnici iz Srbije. Od 35 novih upisa, njih 18, odnosno više od polovine, pripada vlasnicima koji su u registru povezani sa Srbijom. Vlasnici iz Crne Gore, Rusije i BiH dobili su po tri nova upisa.

Kada se uračunaju i jahte uklonjene sa spiska, broj jahti vlasnika iz Srbije povećan je za 11, sa 182 na 193. Broj jahti domaćih vlasnika porastao je za dve, sa 77 na 79, dok je broj upisa povezanih sa Rusijom smanjen sa 114 na 112.

Registar nije mera bogatstva crnogorskih građana

Podaci potvrđuju međunarodni karakter crnogorskog registra, ali ih ne treba tumačiti kao dokaz da se svih 576 jahti stalno nalazi u crnogorskim marinama.