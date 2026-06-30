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Gotovo tri miliona građana Srbije dobiće jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar finansija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima.

Penzioneri i socijalno ugrožene kategorije stanovništva očekuju konkretne informacije o isplati novca u okviru novog paketa mera za povećanje životnog standarda.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali kaže da se paket vredan oko 600 miliona evra odnosi na skoro tri miliona građana, penzionera, korisnika novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka, a da će novac svi dobiti u isto vreme, krajem septembra ili početkom oktobra.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja - ističe Mali.

Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta.

- S jedne strane imamo veliku novčanu pomoć u kešu, kao jednokratnu pomoć, a s druge strane velike uštede kada je reč o nabavci lekova. To su dve velike stvari za naše građane, način da im država pokaže koliko brine o njima i da im konkretno, u novcu i kroz uštede, pomogne - navodi ministar finansija.

Foto: sommart sombutwanitkul/Shutterstock, Shutterstock/Maja Marjanovic, SeventyFour/Shutterstock

Penzije, socijalna pomoć, dečji i borački dodatak

Kada je reč o penzionerima, precizira da će pomoć dobiti 1.663.000 najstarijih građana.

- Penzionerima dugujemo veliku zahvalnost za sve ono što su poslednjih godina izdržali zajedno sa nama i za podršku reformama koje smo sprovodili. Ako pogledate poslednjih nekoliko godina, plate su rasle malo brže nego penzije. Hoćemo na ovaj način da im uzvratimo i da to nadoknadimo - ministar.

Mali objašnjava da će penzioneri sa primanjima do minimalne penzije, koja iznosi 31.092 dinara, dobiti 35.000 dinara jednokratne pomoći. Takođe, penzioneri sa primanjima do prosečne penzije, koja prema poslednjem podatku iz aprila iznosi 56.848 dinara, dobiće, kako napominje, po 27.500 dinara, dok će svi penzioneri sa primanjima iznad prosečne penzije dobiti po 20.000 dinara.

- Pomoć će dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka. U Srbiji ima oko 150.000 pojedinaca koji primaju novčanu socijalnu pomoć i oko 160.000 onih koji primaju dečji dodatak, odnosno oko 82.000 porodica i 160.000 dece. Svi oni dobiće po 25.000 dinara u isto vreme kada i penzioneri. Borci, kojih ima oko 91.000, dobiće po 10.000 dinara. Nismo ni njih zaboravili - ukazuje ministar finansija.

Kao deo mera pominje i 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, koje će moći da koriste penzioneri sa penzijom nižom od 80.000 dinara, dok Mali podseća da će biti produženo i važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu.

- Penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju. Pretpostavljamo da će u jesen i zimu računi biti veći i želimo da i na taj način izađemo u susret građanima - tvrdi Mali.

Foto: Printscreen Instagram/mali_sinisa

Budžet, Moravski koridor i Ekspo

Odgovarajući na komentare da se država zadužuje zbog novog paketa mera, Mali podvlači da Srbija u ovom trenutku ima više od 500 milijardi dinara na računu.

- To je skoro pet milijardi evra, a ovaj program košta oko 600 miliona evra. Nikakav problem nije za nas da to pokrijemo. U prvom kvartalu imali smo stopu rasta od 3,2 odsto. Četvrta smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Nivo javnog duga je 43,7 odsto, dok je prosek u evrozoni 88 ili 89 odsto. Građani ne treba da brinu - ističe resorni ministar.

Govoreći o Moravskom koridoru, smatra da je otvaranje nove deonice deo šireg niza aktivnosti u prethodnih nekoliko dana.

- Imali ste otvaranje deonice Moravskog koridora u petak, veliki skup u subotu, vojnu vežbu u nedelju, a juče predstavljanje ovih mera. Iz dana u dan radimo da pokažemo građanima Srbije koliko nam Srbija znači i koliko ulažemo u njen razvoj. Moravski koridor je višedecenijski san. To je spajanje Koridora 11, koji pre 12 ili 13 godina nije ni postojao, i Koridora 10. Od Čačka do Pojata, preko Kraljeva, Kruševca i drugih mesta. Zamislite šta to znači za građane koji tamo žive - ocenjuje Mali.

Govoreći o Ekspu, kaže da Srbija već ima 140 učesnika, a da rade na tome da privuku još više zemalja.

- To smo postavili sebi kao cilj. Ovo će sigurno biti najuspešniji specijalizovani Ekspo ikada. Sledeće godine to će biti najveći događaj na svetu, a biće u Srbiji. To će, naravno, biti najveći događaj u našoj istoriji - zaključuje Mali u razgovoru za Jutarnji dnevnik RTS-a.