Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će novi paket državne pomoći, vredan oko 600 miliona evra, obuhvatiti gotovo tri miliona građana, uključujući penzionere, korisnike novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka, a isplata će biti realizovana krajem septembra ili početkom oktobra.

- Kad god imamo prostora, kad bolje stojimo, gledamo da vratimo građanima - rekao je ministar gostujući na televiziji Informer i dodao da će pomoć biti isplaćena na osnovu već obezbeđenih sredstava na državnom računu.

- U ovom trenutiku imamo u kešu 560 milijardi dinara. Nemamo nikakav problem sa novcem, nijednu investiciju nismo zaustavili. Pošto imamo veće prihode nego što smo planirali, hoćemo da vratimo građanima - naglasio je Mali.

Govoreći o dodatnim merama podrške, ministar je podsetio da će biti produženo važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu.

- Još jedna mera u okviru svih. Rešili smo da je produžimo i posle prvog oktobra - ističe Mali.

Osvrćući se na pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu, Mali je ocenio da je reč o jednom od najvećih razvojnih projekata u zemlji.

- Tamo radi skoro cela građevinska industrija Srbije. Tamo imate novi grad. Ogroman uspeh svih građana Srbije. Kada se predstavite celom svetu, kada vam bude 3 ili 4 miliona ljudi, jasno je reč da je o ogromnom poduhvatu - kaže Mali govoreći o specijalizovanoj izložbi u Beogradu.

Na pitanje kada će biti završena poslednja deonica Moravskog koridora, ministar je naveo da je završetak planiran do decembra ove godine.

- Time će biti završeno svih 112 kilometara "Moravskog koridora" - podvlači Mali.

Govoreći o putnoj infrastrukturi, istakao je da će Srbija u naredne dve godine značajno proširiti mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica.

- Za dve godine imaćemo više od 1.100 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica u Srbiji. Građani Srbije su više izgradili za poslednjih 14 godina, nego za prethodnih 60 - dodaje ministar.