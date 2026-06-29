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Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas biti predstavljen novi ekonomski program namenjen penzionerima i socijalno ugroženim građanima. Ovaj paket novih mera će tačno u 18:00 časova zvanično prezentovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući u nedelju uveče u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink, Mali je istakao:

- Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo.

Istorijski podaci o izgradnji infrastrukture

Osvrćući se na infrastrukturne projekte, Mali je izneo podatak koji je ocenio kao neverovatan, podsetivši da je od kraja Drugog svetskog rata pa sve do 2013. godine izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. S druge strane, kako navodi, od 2013. godine do danas izgrađen je čak 651 kilometar. Ministar je precizirao da je trenutno u fazi izgradnje još 435 kilometara novih auto-puteva i brzih saobraćajnica. Kada sve ove deonice budu završene, mreža će širom Srbije obuhvatati više od 1.100 kilometara.

Objašnjavajući značaj ove infrastrukture za građane i privredu, ministar je izjavio:

- Putevi spajaju porodice. Putevi vam obezbeđuju da bezbednije i sigurnije dođete od mesta, od tačke A do tačke B. Putevi su oni koji nam donose fabrike. Dakle, strani investitori, domaći investitori hoće da što brže, efikasnije, jeftinije, na kraju krajeva, prevoze svoju robu. To im auto-putevi omogućavaju.

Planovi razvoja do 2035. godine

Siniša Mali je podsetio da je građanima već predstavljen program razvoja za period od 2027. do 2035. godine, koji obuhvata planove za izgradnju još stotina i stotina kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Na kraju je zaključio da ubrzani radovi na projektima kao što su saobraćajnica "Smajli" u Vojvodini, putni pravac Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i Dunavska magistrala, predstavljaju najbolji pokazatelj koliko je Srbija jaka.