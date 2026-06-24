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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7 odsto BDP-a, dok je prosek u evrozoni 88,89 odsto. Poručio je i da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima.

Mali je istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro pet milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.

- Ako pogledate šta se danas dešava u svetu, posebno u Evropi, ne mislim da govorimo o privremenoj krizi. Govorimo o trajnoj promeni ekonomskog okruženja. Fiskalna politika kao glavni alat koji svaka vlada ima ključni je instrument u rešavanju svih problema koje takva trajna promena ekonomskog okruženja nosi sa sobom - rekao je Mali na panelu "Fiskalna politika i finansiranje održivog razvoja" (Fiscal Policy and Financing of Sustainable Development), u Sava centru.

On je tako odgovorio na pitanje da li Evropa ulazi u novu fazu u kojoj bi fiskalna politika trebalo trajno da se prilagodi nacionalnoj bezbednosti, energetskoj otpornosti, klimatskim promenama i industrijskoj konkurentnosti, istovremeno.

- Budimo samo otvoreni. Govorimo o demografskim promenama. Govorimo o klimatskim promenama. Govorimo o tehnološkim inovacijama, veštačkoj inteligenciji i izazovima koji idu uz to. Govorimo o geopolitičkim sukobima, različitim ratovima. Govorimo o regionalizaciji, a ne o globalizaciji. Govorimo o energetskoj efikasnosti i investicijama. Čitav je niz različitih izazova kojima se treba baviti istovremeno. I kao ministar finansija ne mislim da zapravo govorimo samo o fiskalnoj politici, kao što su deficiti ili odnos javnog duga prema BDP-u, ili bilo šta drugo što je važno. Mislim da govorimo o fiskalnoj otpornosti - rekao je Mali.

Poručio je da je fiskalna otpornost instrument koji svaka vlada treba da ima kako bi se, kako je rekao, izborila sa svim problemima i izazovima koji su pred nama.

- Ako pogledate, na primer, slučaj Srbije, samo da vas podsetim, 2020. godine, kada se dogodio kovid, bili smo prva zemlja u kontinentalnoj Evropi koja je obezbedila sve četiri vakcine svojim građanima besplatno. Dakle, brzo smo reagovali i pokazali otpornost. Istovremeno, podržali smo našu ekonomiju milijardama i milijardama evra, čime smo sačuvali mala preduzeća i zaposlenost. Kada se desio sukob u Ukrajini 2022. godine, ponovo smo reagovali veoma odgovorno i uspeli da obezbedimo energetsku bezbednost za celu zemlju, za privredu, ali i za domaćinstva, čime smo ponovo pokazali koliko smo otporni. I uspeli smo to da uradimo instrumentima koji su nam bili na raspolaganju - istakao je Mali.

Govoreći o rezervama Srbije, Mali je rekao da naša zemlja danas ima skoro pet milijardi evra na računu, kao gotovinski deo.

- Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Istovremeno, imamo odnos javnog duga i BDP-a od oko 43,7 odsto, a prosek za evrozonu je 88,89 odsto. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, voditi računa o deficitima, ali i osigurati da možete koristiti otpornost, fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju kako biste se suočili sa svim izazovima. Ključ je da nastavite da rastete, jer svaka ekonomija mora da raste - istakao je Mali.