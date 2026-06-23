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Ministar finansija Siniša Mali oglasio se nakon važnog sastanka sa Talalom Al Marijem, direktorom organizacije Ekspo 2030 u Rijadu. Imajući u vidu da se i Srbija i Saudijska Arabija po prvi put nalaze u ulozi domaćina ove prestižne svetske manifestacije, dogovorena je bliska saradnja i razmena iskustava kako bi oba događaja prošla besprekorno. Ministar Mali je tom prilikom podelio impresivan podatak da će Beograd tokom 93 dana ugostiti čak 8.000 događaja, ističući da ovakvi projekti iz korena menjaju sliku nacije i podstiču snažan priliv investicija.

- Važan i kvalitetan sastanak sa organizatorima Ekspa u Saudijskoj Arabiji 2030. godine. Razgovarao sam sa direktorom Expo 2030 Rijad Talal Al Marijem, a drago mi je da smo uspeli da razmenimo dobra iskustva, što ćemo činiti i u narednom periodu.

S obzirom na to da mi, kao i Saudijska Arabija, po prvi put organizujemo jedan ovakav događaj, aktivno ćemo zajedno raditi kako bismo bili što efikasniji i izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8.000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način.

Saglasili smo se da projekti poput Expa podstiču dalja ulaganja investitora, dalji razvoj grada i zemlje, i da potpuno menjaju sliku jedne nacije. Dobili smo i potvrdu da će Saudijska Arabija na Ekspu 2027 imati jedan od najvećih paviljona, s obzirom na to da im je važno da se na pravi način predstave svetu uoči održavanja Expa 2030 Rijad.

Iskoristio sam priliku i da gospodina Al Marija upoznam sa našom ekonomskom politikom, sa svime što smo uradili u poslednjoj deceniji, a posebno sam naglasio da očekujemo da naredne godine budemo broj jedan po stopi privrednog rasta u Evropi.

Drago mi je i što sam od naših prijatelja čuo da su impresionirani onim što su videli u Beogradu, kako sa projektom Beograd na vodi, tako i našom istorijom i kulturnom ponudom.

Idemo dalje - napisao je ministar na svom instagram profilu.