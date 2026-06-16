Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će ugovor koji je danas potpisan sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, omogućiti dalji razvoj kompanije i rad Rafinerije u Pančevu ukoliko MOL grupa postane većinski vlasnik NIS-a.

- Danas je potpisan Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS). Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad Rafinerije u Pančevu - istakao je Mali putem svog Instagram naloga.

Prethodno je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% u NIS-u.

- Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine.

Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupićemo dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, rafinerija će minimum narednih deset godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija. Sporazum takođe osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Odboru direktora će imati veći uticaj na odluke koje se donose.