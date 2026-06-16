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Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% u NIS-u.

- Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine.

Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupićemo dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, rafinerija će minimum narednih deset godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija. Sporazum takođe osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Odboru direktora će imati veći uticaj na odluke koje se donose.

Foto: Nenad Kostić

NIS je kritična energetska infrastruktura koja utiče na naš BDP i država je, kao što smo mesecima javno komunicirali, uspela da postigne dogovor sa mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost snabdevanja, ako oni postignu dogovor o prodaji - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Buduće upravljanje i strateški ciljevi

Ugovor između akcionara detaljno definiše buduće upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), strukturu i procese donošenja odluka njenih upravljačkih tela, kao i njene strateške ciljeve.

Foto: Nenad Kostić

Sporazum omogućava budućem većinskom akcionaru da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje, stabilno poslovanje i investicije koje stvaraju vrednost u NIS-u. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će obezbediti stabilno snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz dalje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe.

- Kao rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će, kao većinski akcionar, moći da upravlja NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama. Možemo započeti zajednički rad sa jasno definisanim odgovornostima i procesima donošenja odluka i staviti tačku na ovaj dug period neizvesnosti. Radujem se saradnji sa Vladom Srbije u koju gledam sa poverenjem. Učinićemo sve što možemo da NIS bude jači i profitabilniji, kao i da nas Srbija vidi kao pouzdanog partnera.

Foto: Nenad Kostić

Međutim, važno je naglasiti da ovaj sporazum još uvek ne označava kraj procesa prodaje. I dalje je potrebno postići dogovor sa prodavcem, kao i odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Optimista sam jer bi nam to omogućilo da dodatno ojačamo sigurnost snabdevanja za ceo region i ostvarimo viši nivo saradnje među energetskim kompanijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi - izjavio je Žolt Hernadi, predsednik i generalni direktor MOL grupe.

Ključni uslov: Regulatorna odobrenja SAD-a

Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja važan korak, međutim proces transakcije još uvek nije pravno završen. Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gazpromnjefta za sticanje udela od 56,15% u NIS-u i dalje se finalizuje.

Ključni uslov za zaključenje cele transakcije, između ostalog, jeste zvanično odobrenje OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država). Kompanija MOL je već preduzela neophodne pravne korake kako bi obezbedila produženje OFAC licence potrebne za vođenje ovih pregovora.