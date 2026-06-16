Potpisan ugovor za upravljanje NIS-om: Ozvaničen dogovor Vlade i MOL-a, čeka se rusko "da"
Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.
Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% u NIS-u.
- Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine.
Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupićemo dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, rafinerija će minimum narednih deset godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija. Sporazum takođe osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Odboru direktora će imati veći uticaj na odluke koje se donose.
NIS je kritična energetska infrastruktura koja utiče na naš BDP i država je, kao što smo mesecima javno komunicirali, uspela da postigne dogovor sa mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost snabdevanja, ako oni postignu dogovor o prodaji - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.
Buduće upravljanje i strateški ciljevi
Ugovor između akcionara detaljno definiše buduće upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), strukturu i procese donošenja odluka njenih upravljačkih tela, kao i njene strateške ciljeve.
Sporazum omogućava budućem većinskom akcionaru da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje, stabilno poslovanje i investicije koje stvaraju vrednost u NIS-u. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će obezbediti stabilno snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz dalje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe.
- Kao rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će, kao većinski akcionar, moći da upravlja NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama. Možemo započeti zajednički rad sa jasno definisanim odgovornostima i procesima donošenja odluka i staviti tačku na ovaj dug period neizvesnosti. Radujem se saradnji sa Vladom Srbije u koju gledam sa poverenjem. Učinićemo sve što možemo da NIS bude jači i profitabilniji, kao i da nas Srbija vidi kao pouzdanog partnera.
Međutim, važno je naglasiti da ovaj sporazum još uvek ne označava kraj procesa prodaje. I dalje je potrebno postići dogovor sa prodavcem, kao i odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Optimista sam jer bi nam to omogućilo da dodatno ojačamo sigurnost snabdevanja za ceo region i ostvarimo viši nivo saradnje među energetskim kompanijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi - izjavio je Žolt Hernadi, predsednik i generalni direktor MOL grupe.
Ključni uslov: Regulatorna odobrenja SAD-a
Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja važan korak, međutim proces transakcije još uvek nije pravno završen. Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gazpromnjefta za sticanje udela od 56,15% u NIS-u i dalje se finalizuje.
Ključni uslov za zaključenje cele transakcije, između ostalog, jeste zvanično odobrenje OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država). Kompanija MOL je već preduzela neophodne pravne korake kako bi obezbedila produženje OFAC licence potrebne za vođenje ovih pregovora.
Biznis Kurir