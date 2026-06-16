Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Tbilisija rekao je da očekuje da će iz Vašingtona stići odobrenje da se licenca za rad NIS-u produži za još 15 poslednjih dana.

- Odmah da vam otkrijem, ja očekujem da ćemo dobiti još 15 dana, i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona. Ovo su moji kontakti koji mi govore da će tako biti danas, a još nije. Tako da, oprostiće mi ljudi u Srbiji ako pogrešim u proceni, ali moja procena, ono što sam ja dobio, kako bi klinci rekli, kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još, još 15 dana produženja.