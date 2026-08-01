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Električna rerna spada u red najvećih potrošača u domaćinstvu jer njeni grejači angažuju snagu koja neretko prelazi tri kilovata po satu rada. Zbog specifične strukture EPS tarifa i niskog praga za ulazak u plavu i crvenu zonu, nepravilan izbor režima pečenja direktno opterećuje novčanik domaćinstva.

Analiza rada savremenih ugradnih i samostojećih rerni pokazuje da potrošnja struje dramatično varira u zavisnosti od aktiviranih opcija na kontrolnoj tabli. Mnogi potrošači rutinski biraju iste programe bez svesti da pojedini režimi zahtevaju konstantan rad grejača na maksimalnom kapacitetu, dok efikasnije alternative pružaju identičan kulinarski rezultat uz znatno manji utrošak kilovat-sati.

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Apsolutni šampion u potrošnji: Zašto opcija grilovanja i statičkog pečenja "prži" budžet

Između svih ponuđenih funkcija, režim intenzivnog grilovanja (roštilja) u kombinaciji sa gornjim i donjim grejačem bez upotrebe ventilatora predstavlja opciju koja troši najviše električne energije. Kod ovog programa gornji infra-grejač radi pod maksimalnim opterećenjem kako bi stvorio visoku temperaturu zračenja, dok odsustvo cirkulacije vazduha primorava sistem da konstantno održava grejače uključenim.

Sličan efekat na račun za struju ima i funkcija pirolitičkog samočišćenja, tamo gde postoji. Tokom ovog procesa rerna se zagreva na ekstremnih 450 do 500 stepeni Celzijusa i pod punom snagom radi i do dva sata, pri čemu tokom samo jednog ciklusa može potrošiti više energije nego što prosečno domaćinstvo utroši za trodnevno kuvanje.

Ventilatorski režim kao prirodni saveznik štednje

Nasuprot statičnom grejanju, režim pečenja sa kružnim ventilatorom predstavlja najefikasniji način pripreme hrane. Ventilator neprekidno pomera topao vazduh kroz unutrašnjost komore, čime se eliminšu takozvane hladne tačke i omogućava da se jelo podjednako brzo ispeče na temperaturi koja je za 20 stepeni niža od propisane u tradicionalnim receptima.

Pored rada na nižoj temperaturi, cirkulacija toplog vazduha skraćuje ukupno vreme pečenja za oko 20 odsto. Kada se obrok umesto standardnih sat vremena peče 45 minuta, grejači ostaju aktivni znatno kraće, što direktno smanjuje ukupnu potrošnju kilovata na mesečnom nivou.

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Zamka nepotrebnog predgrevanja i gubljenja toplote

Stara kulinarska praksa da se rerna obavezno uključuje dvadesetak minuta pre stavljanja jela u većini slučajeva predstavlja čisto rasipanje novca. Savremeni uređaji dostžu radne temperature izuzetno brzo, pa je višeminutno prazno hodanje grejača opravdano samo kod pripreme osetljivih dizanih testa i specifičnih peciva.

Jednako veliku grešku predstavlja i navika da se vrata rerne otvaraju tokom pečenja kako bi se proVerio napredak jela. Svakim otvaranjem vrata unutrašnja temperatura trenutno padne za 15 do 20 stepeni, zbog čega termostat ponovo uključuje grejače na najjači režim kako bi nadoknadio gubitak, produžavajući vreme rada aparata.

Ekonomska računica: Koliko novca ostaje u novčaniku

Kada se učinak pametnog korišćenja rerne prevede u dinarske iznose kroz važeći cenovnik u plavoj i crvenoj zoni potrošnje, finansijska ušteda postaje izuzetno vidljiva. Domaćinstvo koje rernu koristi u proseku 15 do 20 sati mesečno na višoj tarifi, prelaskom sa statičkog gril režima na konvekcijski ventilator smanjuje potrošnju za 25 do 30 kilovat-sati.

Ako se tome doda disciplina izbegavanja predgrevanja, gašenje rerne deset minuta pre kraja pečenja radi korišćenja akumulirane toplote, kao i prebacivanje obimnijeg pečenja u noćnu četvorostruko jeftiniju tarifu, mesečna ušteda u novčaniku iznosi od 1.200 do 1.800 dinara. Na godišnjem nivou, ova jednostavna promena navika u kuhinji štedi i do 21.600 dinara, što je iznos dovoljan da pokrije prosečan mesečni račun za celokupnu električnu energiju stana.

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Tri zlatna pravila za maksimalnu energetsku efikasnost

Za potpunu optimizaciju potrošnje struje u kuhinji stručnjaci savetuju primenu tri jednostavna koraka koji ne zahtevaju nikakva dodatna ulaganja:

Iskoristite više nivoa odjednom: Zahvaljujući ventilatoru koji ravnomerno meša vazduh, u rernu možete istovremeno staviti dva pleha na različitim visinama bez rizika od mešanja mirisa, čime prepolovljujete vreme rada uređaja.

Zahvaljujući ventilatoru koji ravnomerno meša vazduh, u rernu možete istovremeno staviti dva pleha na različitim visinama bez rizika od mešanja mirisa, čime prepolovljujete vreme rada uređaja. Birajte posuđe koje zadržava toplotu: Vatrostalno staklo i keramika zadržavaju temperaturu znatno duže od tankih metalnih plehova, što omogućava da temperaturu rerne dodatno smanjite za dodatnih 10 stepeni.

Vatrostalno staklo i keramika zadržavaju temperaturu znatno duže od tankih metalnih plehova, što omogućava da temperaturu rerne dodatno smanjite za dodatnih 10 stepeni. Gaste rernu pre kraja: Termoizolacija zadržava visoku temperaturu u komori najmanje deset minuta nakon isključenja, što je sasvim dovoljno da se jelo do peče na preostaloj toploti bez utroška ijednog novog vata.