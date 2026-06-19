Pripreme za Ekspo su u punom jeku, a radovi se danonoćno obavljaju kako bi Beograd spremno dočekao izložbu koja će ugostiti više od 140 svetskih zemalja
InfoBiz
Kad ih je Mali ugledao, odmah je čučnuo: Ministar nenajavljeno obišao radove na Ekspu i sreo njih dvoje
Slušaj vest
Danas je na gradilište, u nenajavljenu posetu, stigao prvo potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.
Ni sam nije očekivao da će zateći prizor od kog su mu klecnula kolena. Ministar Mali je susret sa dvoje nadzornika radova podelio na društvenoj mreži Instagram i objasnio o čemu se radi.
- Makica i Crni zajedno sa nama iz dana u dan gledaju kako raste Ekspo i nadgledaju radove. Sad su već deo ekipe koja je svakodnevno u kampu u Surčinu, tako da je u pauzama uvek tu neko da ih nahrani i pomazi.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši