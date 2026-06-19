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Danas je na gradilište, u nenajavljenu posetu, stigao prvo potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Ni sam nije očekivao da će zateći prizor od kog su mu klecnula kolena. Ministar Mali je susret sa dvoje nadzornika radova podelio na društvenoj mreži Instagram i objasnio o čemu se radi.

- Makica i Crni zajedno sa nama iz dana u dan gledaju kako raste Ekspo i nadgledaju radove. Sad su već deo ekipe koja je svakodnevno u kampu u Surčinu, tako da je u pauzama uvek tu neko da ih nahrani i pomazi.

Biznis Kurir

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