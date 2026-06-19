Ni sam nije očekivao da će zateći prizor od kog su mu klecnula kolena. Ministar Mali je susret sa dvoje nadzornika radova podelio na društvenoj mreži Instagram i objasnio o čemu se radi.

- Makica i Crni zajedno sa nama iz dana u dan gledaju kako raste Ekspo i nadgledaju radove. Sad su već deo ekipe koja je svakodnevno u kampu u Surčinu, tako da je u pauzama uvek tu neko da ih nahrani i pomazi.