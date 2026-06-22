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Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom zvaničnog otvaranja 21. Svetskog kongresa ekonomista u Sava centru, događaja koji je u prestonicu doveo više od 1.000 vodećih globalnih stručnjaka, naučnika, ali i dobitnika Nobelove nagrade. Uz prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ovaj prestižni skup se nakon punih dvadeset godina vratio u Evropu, a po prvi put u istoriji održava se u jugoistočnoj Evropi. Kako je ministar istakao, ovo je jasan signal da svetska stručna javnost prepoznaje ekonomske uspehe Srbije.

- Beograd je danas centar svetske ekonomije. U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića u Sava centru je otvoren 21. Svetski kongres ekonomista, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u oblasti ekonomije. Beograd je domaćin događaja koji se nakon skoro 20 godina vratio u Evropu i koji se prvi put održava u Jugoistočnoj Evropi.

Stručna međunarodna javnost prepoznaje šta je Srbija sve uradila sa svojom ekonomijom i biće pravo zadovoljstvo čuti od više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući vodeće ekonomiste, naučnike, kreatore javnih politika i dobitnike Nobelove nagrade, kuda ide svetska ekonomija.

Tema kongresa „Suprotstavljene vizije sveta“ otvara ključna pitanja savremenog društva - od globalizacije i nacionalizma do odnosa demokratije i autokratije.

Beograd se ovakvim događajima pozicionira kao mesto intenzivnog globalnog dijaloga, i u tom svetlu želimo da se i nadalje predstavljamo.

Ovakvi skupovi jačaju vezu Srbije i Jugoistočne Evrope sa globalnom akademskom zajednicom, ali su i prilika za unapređenje saradnje sa kreatorima ekonomskih politika širom sveta.

Beograd je narednih pet dana mesto gde će se razmenjivati ideje koje oblikuju ekonomsku budućnost - napisao je ministar na svom instagramu.