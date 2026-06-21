Slušaj vest

Kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja sveta, među kojima su vodeći svetski ekonomisti, kreatori ekonomskih politika, predstavnici međunarodnih organizacija, centralnih banaka, vlada, univerziteta i globalne poslovne zajednice.

Tema ovogodišnjeg Kongresa je "Suprotstavljene vizije sveta: globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji", a program će obuhvatiti najvažnija pitanja savremene globalne ekonomije, od geopolitičkih promena, međunarodne trgovine i industrijske politike, do inflacije, monetarne stabilnosti, veštačke inteligencije, tržišta rada i budućnosti globalnog ekonomskog poretka.

U radu Kongresa učestvovaće dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin, kao i neka od najuticajnijih imena savremene ekonomske misli, među kojima su Dani Rodrik, Hélène Rey, David Autor, Justin Yifu Lin, Jayati Ghosh, Gene Grossman, Arnaud Costinot, Ralph Ossa i brojni drugi profesori i istraživači sa najprestižnijih svetskih univerziteta i institucija.

Prema programu Kongresa, na svečanom otvaranju očekuje se i obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Tokom Kongresa, pored zvaničnog programa u Sava Centru, biće organizovani i posebni događaji van kongresnog prostora, među kojima su predavanje Erica Maskina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i predavanje Danija Rodrika u Palati nauke.