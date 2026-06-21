Beograd domaćin najvećim ekonomskim umovima sveta: Sutra počinje XXI Svetski kongres ekonomista
Kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja sveta, među kojima su vodeći svetski ekonomisti, kreatori ekonomskih politika, predstavnici međunarodnih organizacija, centralnih banaka, vlada, univerziteta i globalne poslovne zajednice.
Tema ovogodišnjeg Kongresa je "Suprotstavljene vizije sveta: globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji", a program će obuhvatiti najvažnija pitanja savremene globalne ekonomije, od geopolitičkih promena, međunarodne trgovine i industrijske politike, do inflacije, monetarne stabilnosti, veštačke inteligencije, tržišta rada i budućnosti globalnog ekonomskog poretka.
U radu Kongresa učestvovaće dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin, kao i neka od najuticajnijih imena savremene ekonomske misli, među kojima su Dani Rodrik, Hélène Rey, David Autor, Justin Yifu Lin, Jayati Ghosh, Gene Grossman, Arnaud Costinot, Ralph Ossa i brojni drugi profesori i istraživači sa najprestižnijih svetskih univerziteta i institucija.
Prema programu Kongresa, na svečanom otvaranju očekuje se i obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Tokom Kongresa, pored zvaničnog programa u Sava Centru, biće organizovani i posebni događaji van kongresnog prostora, među kojima su predavanje Erica Maskina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i predavanje Danija Rodrika u Palati nauke.
Biznis Kurir