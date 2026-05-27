Upravo zato domaćinstvo XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), koji će od 22. do 26. juna biti održan u Beogradu, predstavlja mnogo više od organizacije jednog prestižnog naučnog skupa.

Više od 1.000 učesnika iz celog sveta, među kojima su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, profesori vodećih univerziteta, predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, centralnih banaka i kreatori ekonomskih politika, okupiće se u Srbiji kako bi razgovarali o temama koje će u narednim godinama oblikovati globalnu ekonomiju.

Za zemlje srednje veličine poput Srbije, međunarodni ugled se sve manje gradi isključivo ekonomskim pokazateljima, a sve više sposobnošću da budu deo globalnih razgovora u kojima nastaju nove ideje, politike i razvojni pravci. Upravo zato izbor Beograda za domaćina najvećeg svetskog skupa ekonomista predstavlja značajno međunarodno priznanje i potvrdu da Srbija ima kapacitet da bude relevantan sagovornik u temama koje prevazilaze regionalne okvire.

Pored reputacionog efekta, ovakvi događaji imaju i konkretnu ekonomsku dimenziju. Prisustvo vodećih ekonomista, predstavnika međunarodnih institucija i poslovne zajednice doprinosi većoj međunarodnoj vidljivosti zemlje, dok direktni kontakti i razmena iskustava stvaraju prostor za nove profesionalne, akademske i poslovne veze. Iako Kongres nije investicioni forum, on doprinosi stvaranju okruženja u kojem se Srbija prepoznaje kao stabilna i otvorena ekonomija, uključena u savremene globalne procese.

- Organizacija Svetskog kongresa ekonomista predstavlja veliko priznanje za Srbiju i Savez ekonomista Srbije. U vremenu značajnih promena u međunarodnoj ekonomiji, važno je da budemo deo razgovora u kojima se razmatraju budući pravci razvoja, ali i da svetu predstavimo potencijale naše akademske zajednice, institucija i privrede - izjavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije.

Za ekonomiju zasnovanu na znanju, pristup relevantnim ljudima i idejama često je jednako važan kao pristup kapitalu. Upravo zato značaj Svetskog kongresa ekonomista ne treba posmatrati samo kroz njegov međunarodni prestiž, već i kroz mogućnost da se uspostave nova partnerstva i otvore teme koje će određivati pravac ekonomskog razvoja u godinama koje dolaze. XXI Svetski kongres ekonomista organizuju Međunarodna ekonomska asocijacija (IEA) i Savez ekonomista Srbije, uz podršku generalnih sponzora AikBank i Delta Holdinga.