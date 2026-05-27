Srpski polarni naučno-istraživački centar, mlada naučna organizacija iz Srbije, predstavio je na četvrtoj međunarodnoj naučno-poslovnoj konferenciji "POLAR 2026" u Sankt Peterburgu viziju da Srbija do 2033. godine dobije sopstvenu polarnu stanicu na Antarktiku, koja bi nosila ime "Milutin Milanković".

Predsednik Centra Slobodan Šljivančanin poručio je da Srbija ima potencijal da postane deo velikih međunarodnih polarnih programa i da je cilj Centra da domaću nauku snažnije pozicionira u svetu, prenosi Sputnjik.

Milankovićevo nasleđe

- Upravo su Antarktik i polarni regioni mesta gde se kroz analizu ledenih jezgara i klimatskih podataka najbolje mogu proučavati procesi koje je Milanković opisao pre više od jednog veka. Zato njegovo delo predstavlja jedan od stubova budućeg razvoja naše polarne nauke - istakao je Šljivančanin.

Foto: RINA/Aleksandar Joksimović

Prema njegovim rečima, buduća srpska polarna stanica bavila bi se klimatologijom, meteorologijom, praćenjem klimatskih promena i analizom atmosferskih i ledenih podataka, uz učešće u međunarodnim naučnim projektima.

- Teme Arktika i Antarktika danas imaju sve važniju ulogu i u geopolitici, jer se sve veća pažnja sveta usmerava ka polarnim regionima. Pitanja klime, prirodnih resursa, naučnih istraživanja i novih transportnih pravaca čine ove oblasti jednim od najznačajnijih za budućnost - naveo je Šljivančanin.

Budućnost srpske nauke

On je naglasio da je jedan od prioriteta Centra jačanje međunarodne saradnje i povezivanje sa vodećim svetskim naučnim institucijama.

- Mi smo mlad centar, ali veoma motivisan. Kao čovek iz sporta, navikao sam da sebi postavljam visoke ciljeve i teške zadatke. Upravo te ambicije nas guraju napred i daju nam snagu da korak po korak gradimo nešto važno za budućnost srpske nauke - zaključio je Šljivančanin.

Četvrtu međunarodnu naučno-poslovnu konferenciju "POLAR 2026" u Sankt Peterburgu organizovao je Ruski arktički i antarktički naučno-istraživački institut, jedna od vodećih svetskih institucija u oblasti polarnih istraživanja.

Na konferenciji su se okupili naučnici i istraživači iz više zemalja, a glavne teme bile su klimatske promene, savremena istraživanja Arktika i Antarktika, kao i međunarodna saradnja u oblasti polarne nauke.