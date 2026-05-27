Predsednik Asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović rekao je danas da je sadašnja procena da će ove godine ukupan prinos maline u zemlji iznositi do 15.000 tona, što je nekoliko puta manje nego 2018. godine kada je rod iznosio preko 100.000 tona.

- Ako ne bude vremenskih nepogoda ukupan rod u Srbiji bi, prema sadašnjem stanju malina, mogao bi biti do 15.000 tona i to će biti dobar prinos, obzirom da je prošlogodišnja suša oštetila mlade izdanke i ostali su kratki - rekao je Radović za Betu.

Berba malina, prema njegovim rečima trebalo bi da počne u ravničarskim predelima za 15-20 dana, a u brdskim za oko mesec dana.

Radović je rekao da će otkupnu cenu odrediti ponuda i tražnja i da će ponuda na svetskom tržištu ove godine biti manja jer je mraz u Poljskoj, takođe uništio deo plantaža.

Otkupna cena 550 dinara

- Očekujemo da početna, akontna otkupna cena bude 550 dinara po kilogramu, a da konačna cena bude obračunata kada se malina izveze, ali se nadamo da će biti viša od početne - rekao je Radović.

Dodao je da je prošle godine akontna otkupna cena bila 450 dinara, a u konačnom obračunu od 600 do 620 dinara po kilogramu. ; Istakao je da je malina u Srbiji zasađena, prema registru strukture poljoprivrednih useva, na 24.000 hektara, a da je realno ima na 10.000-11.000 hektara jer je evidentirano da su na mnogim livadama zasađene maline iz raznoraznih razloga, između ostalog i zbog nekih subvencija.

On je rekao da se veoma male površine, oko dva odsto plantaža, navodnjava jer je u brdskom delu, gde je najviše malina, to nemoguće zbog nedostatka vode, a da nije moguće ni zalivati sistemom kap po kap jer bi se voda slivala niz brdo.

Predsednik Saveza udruženja Srpska malina Milutin Živković ocenio je da će od 50 ari na kojima uzgaja malinu dobar rod ove godine biti samo na 20 ari, da je na jednom delu osrednji, a na ostaku nema ništa jer je sadnice prošle godine oštetio mraz, i da sve plantaže u Srbiji nisu ni održavane kako treba, takođe zbog godina kada je cena bila ispod troškova proizvodnje.

- Smanjio sam površinu pod malinom sa 90 ari na 50 ari jer je cena jedne godine dobra, a druge je loša i ne mogu više da se svađam sa otkupljivačima - rekao je Živković iz okoline Nove Varoši.

Dodao je da je rod i kod ostalih proizvođača isti kao i kod njega, samo jednim delom dobar ako ne bude vremenih neprilika do branja. ; Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), Srbija je u 2025.godini proizvela 82.577 tona malina, što je 35 odsto manje nego u rekordnoj 2018. godini, kada je proizvedeno 127.010 tona.