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U poslednje vreme, kvarc se pozicionirao kao jedan od najtraženijih materijala za kuhinjske radne površine. Kupci ga masovno biraju zbog sofisticiranog dizajna, visoke izdržljivosti i cene koja je pristupačnija u poređenju sa prirodnim kamenom, koji je obično skuplji, porozniji i lakše upija fleke. Ipak, i pored brojnih prednosti, iskustva potrošača govore da kvarc nije uvek besprekorno rešenje.

Iskustva korisnika: Od oduševljenja do razočaranja

Na platformi Reddit, gde su korisnici delili svoja lična iskustva sa kvarcnim radnim pločama, pokazalo se da pored mnoštva zadovoljnih kupaca postoji i veliki broj onih koji se danas kaju zbog svoje odluke.

1/4 Vidi galeriju Kvarc u kuhinji: Najveća zabluda koja košta hiljade evra Foto: Youtube Printscreen

Glavna zamerka nezadovoljnih vlasnika usmerena je na estetiku. Mnogi smatraju da kvarc, bez obzira na vrhunsku obradu, naprosto ne može verno da prenese prirodnu lepotu mermera.

Korisnici na forumu su svoja nezadovoljstva izrazili sledećim rečima:

- Mrzim taj veštački izgled mermera, kvarc nikada neće izgledati kao pravi mermer. Svako ko ima kvarc zažali kad god vidi radnu ploču od pravog kamena - glasili su komentari.

Pojedinci su izneli i ozbiljne zamerke na račun njegove izdržljivosti u praksi:

- Kvarcne radne ploče su prelepe, ali ih mrzim. Lako upijaju mrlje, a deo oko sudopere ostao je trajno sivkast. Najveći problem ipak je što su napukle od toplote koju je ispuštala moja friteza na vruć vazduh.

Foto: Youtube Printscreen

Prednosti i mane kvarca

Da li su ove kritike preuveličane ili kvarc zaista ima mane o kojima se retko govori? Stručnjaci iz oblasti građevine i dizajna enterijera ističu da ovaj materijal donosi niz benefita, ali i nekoliko nedostataka koje obavezno treba razmotriti pre kupovine.

Nensi Davilman, dizajnerka iz studija ND Interiors, za portal Real Simple navodi:

- Kvalitetno izrađen kvarc izvrstan je izbor za kuhinje i druge prostore koji se intenzivno koriste. Njegova izdržljivost gotovo je nenadmašna, osim možda kod granita. Budući da izgledom podseća na mermer, poslednjih godina je postao pravi miljenik dizajnera enterijera.

Ona, međutim, upozorava da kvarcu fali prirodna toplina koju poseduje pravi mermer. Prema njenim rečima, prisustvo sivih, belih i plavkastih tonova čini da kvarc deluje hladnije, a korisnici moraju biti posebno obazrivi kada je reč o visokim temperaturama.

Foto: Shutterstock

Skot Rejns, građevinski izvođač iz Južne Floride, deli slično stanovište:

- Kvarc nije dobar izbor za odlaganje vrućih posuda, a ako se površina izgrebe, oštećenje je vrlo teško ukloniti. S druge strane, reč je o higijenskom materijalu otpornom na razvoj mikroorganizama. Čvršći je od granita i kvarcita te bolje odoleva mrljama jer, za razliku od prirodnog kamena, nije porozan.

Kvalitet same izrade je od presudnog značaja. Blejk Saton, predsednik dizajnerskog studija Est Est Interior Design, naglašava da:

"jeftinije izrade mogu da izgledaju pikselizovano, bez dubine i sa očiglednim ponavljanjem motiva, dok će kvalitetan kvarc izgledati izvrsno."