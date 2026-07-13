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Na farmi u Hrtkovcima počela je eutanazija više od 11.000 svinja nakon što je potvrđena afrička kuga svinja, dok je zbog razvoja situacije za danas zakazan hitan sastanak na najvišem državnom nivou. Na sednici će, pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, učestvovati i predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, veterinarskih službi, lokalnih samouprava i drugih nadležnih institucija koje će koordinisati dalje mere.

O ozbiljnosti situacije, ali i koracima koje država preduzima kako bi sprečila širenje zaraze, za Kurir je govorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

"Nema mesta panici, ali ovo jeste vanredna situacija"

Ministar je na početku razgovora naglasio da građani nemaju razloga za paniku, ali da se država nalazi pred velikim izazovom koji zahteva potpunu koordinaciju svih institucija.

- Nema mesta panici, situacija nije alarmantna, ali moramo da uvedemo rad, red i disciplinu. Upravo zbog toga smo za danas zakazali sednicu na najvišem državnom nivou u Vladi Republike Srbije. Na sastanku će biti predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šef kabineta predsednika Republike, predstavnici predsednika vlade, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, saobraćajne policije, predsednici lokalnih samouprava, načelnici okruga, veterinarske inspekcije i instituti. Svi oni imaju važnu ulogu jer je ovo vanredna situacija i jedino zajedničkim radom možemo sprečiti dalje širenje bolesti. Želim da građani znaju da afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi, ali su upravo ljudi, uz divlje svinje, najveći prenosioci virusa. Zato moramo da uvedemo maksimalnu disciplinu i tačno da se zna ko šta radi. Virus je u Srbiji prisutan još od 2019. godine, nalazi se u više od 70 zemalja sveta i u velikom broju evropskih država, tako da ga nije lako zaustaviti ako ne budemo korak ispred njega - rekao je Glamočić.

Najugroženiji Srem, Mačva i deo Beograda

Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, ministar je naveo da je virus potvrđen u više delova Srbije, ali da su pojedina područja posebno ugrožena.

- Trenutno imamo aktivna žarišta u šest okruga i dvanaest opština, a među najugroženijima su Sremski i Mačvanski okrug, kao i deo teritorije grada Beograda, gde se nalazi najveća koncentracija svinja. Upravo zato danas formiramo operativni štab koji će koordinisati rad svih službi, ali ćemo organizovati i lokalne krizne štabove kako bi svaka opština mogla brzo da reaguje. Već imamo lokalne samouprave koje su proglasile vanrednu situaciju, a očekujemo da će to učiniti i druge ukoliko bude potrebno. Cilj nam je da se što brže izvrši eutanazija zaraženih životinja, da se njihovi ostaci neškodljivo uklone i da virus ne dobije priliku da se dalje širi - rekao je ministar.

On je objasnio i na koji način će se zbrinjavati životinje nakon eutanazije.

- Postoje dva načina. Prvi je odlaganje u posebno pripremljene jame, u skladu sa svim propisima i procedurama, što je u pojedinim situacijama najbrže i najefikasnije rešenje. Drugi način je transport u kafilerije koje imaju kapacitete za bezbedno uklanjanje životinja. Najvažnije je da se sve uradi brzo i po pravilima, jer svako odlaganje povećava rizik od širenja zaraze - istakao je Glamočić.

Ljudski faktor najveći problem

Ministar upozorava da se virus veoma lako prenosi i da je odgovornost svakog pojedinca ključna kako bi se sprečila nova žarišta.

- Divlje svinje jesu prirodni prenosioci bolesti, ali je u najvećem broju slučajeva upravo čovek taj koji prenese virus sa jednog mesta na drugo. On se može preneti preko obuće, odeće, automobila, kamiona koji prevoze hranu ili bilo kog predmeta koji je bio u kontaktu sa zaraženim područjem. Dovoljna je najmanja nepažnja. Poseban problem predstavljaju neodgovorni pojedinci koji pokušavaju sami da uklone uginule životinje ili ih čak bacaju na nepropisna mesta. Za tim nema nikakve potrebe, jer država nadoknađuje štetu. Zato nam je potrebna pomoć građana, medija i svih koji mogu da doprinesu da informacije stignu do svakog domaćinstva. Ako se svi ne uključimo, ovu bolest nećemo lako pobediti, pogotovo zato što vakcina ne postoji - upozorio je ministar.

ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić Foto: Kurir Televizija

Farmeri će dobiti jasna uputstva: Tačno će se znati ko šta radi

Odgovarajući na pitanje da li će zbog pojave afričke kuge biti potpuno obustavljena proizvodnja svinja, Glamočić je rekao da će današnji sastanak upravo imati za cilj da svim učesnicima precizno definiše obaveze.

- Zbog toga smo i sazvali operativni štab. Danas će tačno biti određeno šta radi lokalna samouprava, šta radi saobraćajna policija, šta veterinarske službe, šta druge državne institucije. Posebno ćemo definisati postupanje u područjima gde su životinje na otvorenoj ispaši, kao i u šumskim područjima u kojima su boravile divlje svinje. Ljudi ovih dana intenzivno rade na njivama, ulaze u šume, pripremaju ogrev za zimu i upravo zato moramo da uvedemo jasna pravila ponašanja kako bismo sprečili da virus nastavi da se širi. Svako će dobiti precizna uputstva i znaće šta mu je obaveza. Samo na taj način možemo da zaustavimo napredovanje bolesti - poručio je ministar.

Novi podsticaji i sigurniji otkup za poljoprivrednike

Tokom razgovora za emisiju "Redakcija", Glamočić je govorio i o drugim važnim pitanjima za domaće proizvođače.

Istakao je da je objavljeno detaljno uputstvo za pravdanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji i pozvao poljoprivrednike da dokumentaciju dostavljaju preko sistema eAgrar, dok će Ministarstvo, kako je rekao, zbog prve godine primene novih pravila imati razumevanja kako nijedan proizvođač ne bi ostao bez prava na subvencije.

Ministar je najavio i obavezne ugovore između proizvođača i otkupljivača za žitarice, voće, povrće, meso i druge proizvode, kako bi se sprečili problemi sa otkupom i višemesečnim kašnjenjem isplata.

- Prioritet Ministarstva je da podsticaji što brže stignu do poljoprivrednika i već smo isplatili gotovo 80% sredstava predviđenih budžetom. Istovremeno, sada nam je najveći zadatak suzbijanje afričke kuge svinja, ali ne smemo da zanemarimo nijednu drugu oblast poljoprivrede. Hrana, voda, šume, stočarstvo i biljna proizvodnja podjednako su važni i zato radimo na više frontova istovremeno - zaključio je Glamočić.

02:07 VANREDNA SITUACIJA ZBOG AFRIČKE KUGE! Država diže sve službe na noge, eutanazija 11.000 svinja u Hrtkovcima! Glamočić:Ljudi su najveći prenosioci virusa Izvor: Kurir televizija

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