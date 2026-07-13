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Australijska rudarska kompanija Middle Island Resources objavila je zvanične rezultate druge faze istražnog bušenja na projektu Bobija kod Ljubovije, potvrđujući otkriće velikog i plitkog sistema bogatog zlatom, srebrom i obojenim metalima, koji se trenutno prostire na površini od čak 80.000 kvadratnih metara.

Najnovija bušenja uspešno su povezala tri do sada odvojene zone – Centralnu, Severnu i Zapadnu – u jedan neprekidan, masivan mineralizovani sistem. Što je najvažnije za investitore, granice ovog sistema još uvek nisu pronađene, jer je nalazište i dalje otvoreno za proširenje prema istoku i zapadu.

Iako su se istorijski radovi na ovom lokalitetu u zapadnoj Srbiji uglavnom fokusirali na eksploataciju olova, cinka i barita, nova istraživanja pokazuju da su plemeniti metali zapravo ključna komponenta ovog sistema, piše eKapija.

Posebno je značajno što se bogata ruda nalazi na samoj površini. Analiza laboratorijskih uzoraka pokazala je da bušotine na dubini od svega jednog metra beleže izuzetno visoke koncentracije metala. Na primer, na lokalitetu Centralne zone registrovano je prisustvo od 1,23 grama zlata i čak 64 grama srebra po toni rude, uz značajne procente bakra, olova i cinka.

"Bobija ubrzano prerasta u veliko, plitko otkriće zlata i srebra. Svaka zona koju smo bušili dala je široku mineralizaciju blizu površine, a granice ovog sistema tek treba da utvrdimo", izjavio je generalni direktor kompanije, Piter Spirs.

Ceo projekat obuhvata pet istražnih licenci koje pokrivaju ukupno 182 kvadratna kilometra. Australijska firma ima sklopljen ugovor o desetogodišnjoj opciji za preuzimanje dve rudarske licence od domaće kompanije Bobija d.o.o. Ljubovija. Prema tom dogovoru, lokalni partner će imati pravo na naknadu od 0,5% neto prihoda iz topionice, sa gornjom granicom isplate od 500.000 evra.

Kompanija Middle Island Resources već je otpočela planiranje treće faze bušenja kako bi se testirale severne i južne ivice ovog bogatog lokaliteta. Kompletni podaci i potencijal ovog nalazišta u Srbiji biće zvanično predstavljeni svetskim investitorima na predstojećoj rudarskoj konferenciji u Australiji krajem jula.