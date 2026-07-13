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Zvanični srednji kurs evra danas je 117,3638 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.

Kada je u pitanju dolar kurs je nešto drugačiji u odnosu na petak i iznosi 102,8785 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.

Biznis Kurir

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