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Lilanje, stari običaj paljenja lila uoči Petrovdana u selima u Zapadnoj Srbiji, za decu i roditelje je zabava, ali za prodavce lila je unosan biznis, jer za nedelju dana mogu da zarade više nego što veliki broj zaposlenih uzme za pola godine.

U selu Lešnica kod Loznice, nema prodavca koji nije prodao više od 1.000 lila, a jedna je ove godine koštala 300 dinara.

Uprkos visokoj ceni, u Lešnici smo u subotu ujutru zatekli samo 4 lile kod jedne prodavačice, ali su i one bile već prodate.

Foto: Slavica Čolić

- Prodala sam jutros 200 za sat vremena. Ove četiri su isto prodate, ali imam kod kuće još. Napraviću sad pauzu, pa će mi muž predveče, par sati pred početak lilanja, doterati novu količinu. Mi ne pravimo lile, već ih kupujemo kod preprodavaca za 200 dinara po komadu - rekla nam je jedna prodavačice koja nije htela da se njeno ime pominje.

I prodavačica Fatima Dragićević je rasprodala sve lile koje je imala.

- Preključe, juče i jutros sam prodala više od 1.000 lila po 300 dinara. I sad više nemam dok mi ne dovezu. Mi ih sami pravimo i prodajemo - kaže Fatima.

Foto: Slavica Čolić

Ona ističe da pravljenje i prodaja lila nije tako laka zarada kao što se čini.

- Idemo po 100 km da tražimo trešnje i štapove. Trošimo gorivo, namučimo se, izgrebemo. Nije lako kao što se misli. Ima i zmija, ima svega po šumi - priča Fatima i dodaje da se prodaja a lila bavi godinama unazad.

Like se prave od oljuštene kore divljih trešanja I drvenih štapova na koje se like pričvršćuju žicom.

- Jedna lila može da se napravi za 10 minuta. Pre toga treba otići u šumu i oguliti koru sa trešanja, spakovati je u džakove, naseći štapove, pa sce to dovući kući. Ja sam isto prodavac lila, i da nije isplativo ne bi se time bavio - kaže Slobodan Arsenović iz Lešnice.

Foto: Slavica Čolić

On ima objašnjenje i zašto je ove godine u ovom lozničkom selu manje prodavaca lila nego ranijih godina.

- Povećane su penzije, povećane su plate, dele se vaučeri, u svakom selu se dele kuvani obroci... Ljude više ne tera nemaština da idu po šumi i gule koru trešnje da bi pravili i prodavali lile. Bolje se živi, ljudi to više be rade iz nužde - ističe Arsenović.