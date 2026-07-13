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Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou.

Na sastanku na najvišem državnom nivou biće prisutni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a i drugih nadležnih institucija.

Takođe, prisustvovaće i predstavnici Kabineta predsednika Republike, Kabineta predsednika Vlade, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Na hitnom sastanku Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja u petak analizirana je aktuelna epizootiološka situacija, sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i na posebno složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području grada Beograda.

U razgovoru je konstatovano da je, zaključno sa 9. julom 2026. godine, afrička kuga svinja potvrđena kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja.

Ministarstvo je u petak apelovalo na sve vlasnike i držaoce svinja da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti.

"Od posebnog značaja je da se svako uginuće ili pojava znakova bolesti kod svinja odmah prijave nadležnom veterinaru ili veterinarskoj inspekciji, da se svinje ne premeštaju i ne stavljaju u promet suprotno propisanim merama, da se ne kupuju životinje nepoznatog zdravstvenog statusa i da se leševi uginulih životinja ni u kom slučaju ne uklanjaju na nepropisan način", saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.