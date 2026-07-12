Slušaj vest

Mnogi kupci nisu sigurni da li je za upis prava svojine potrebno da sud šalje poseban zahtev katastru. Republički geodetski zavod objasnio je kada je postupak automatski, a kada je neophodna dodatna procedura. Kupovina nepokretnosti u stečajnom postupku često otvara pitanje da li je za upis prava svojine u katastar potrebno da nadležni sud dostavi poseban zahtev.

Kako objašnjava Republički geodetski zavod, ukoliko privredni sud, u skladu sa Zakonom o stečaju, pravnosnažno rešenje elektronski dostavi nadležnoj službi za katastar putem e-Šaltera, nema potrebe za podnošenjem bilo kakvog dodatnog zahteva ili naloga.

U tom slučaju postupak upisa pokreće se na osnovu same isprave za upis, pod uslovom da su ispunjeni svi zakonom propisani formalni uslovi.

Zahtev je potreban samo ukoliko sud iz nekog razloga nije dostavio rešenje elektronskim putem. Tada se postupak nastavlja nakon dostavljanja rešenja, uz obaveštavanje nadležnog organa ako obaveza elektronske dostave nije izvršena.

Iz Republičkog geodetskog zavoda podsećaju da će i ubuduće kroz rubriku "Građanin pita, RGZ odgovara" objavljivati odgovore na pitanja od šireg javnog značaja, kako bi građani na jednom mestu mogli da dobiju tačne, proverene i zvanične informacije.

Pitanja se mogu slati na adresu: gradjaninpita@rgz.gov.rs.