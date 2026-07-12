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Pakovanje kofera, pasoši na broju i misli koje su već odavno na plaži, početak letovanja uvek donosi uzbuđenje. Međutim, dok zaključavate vrata svog doma, veoma je važno da budete potpuno sigurni da ste stan ostavili u stanju koje neće izazvati katastrofu dok niste tu. Puknuto crevo, kratak spoj ili pokvarena hrana u frižideru mogu vas po povratku koštati stotine evra i potpuno vam izbrisati sve lepe utiske sa odmora.

Kako biste izbegli ovakve neprijatnosti i zaista se opustili, potrebno je sprovesti nekoliko ključnih koraka pre nego što krenete na put.

Najskuplji neprijatelj: Voda i dotrajale cevi

Najveći i najčešći uzrok katastrofa u praznim stanovima je voda. Mnogi zaboravljaju da pritisak u cevima može naglo da varira, a stara fleksibilna creva na bojleru, veš-mašini ili ispod sudopere često popuštaju baš onda kada nikog nema kod kuće da brzo reaguje.

Zbog toga je apsolutno najvažniji korak zatvaranje glavnog ventila za vodu u stanu. Ukoliko je vaš glavni ventil zaglavljen ili ne možete da ga pronađete, obavezno zavrnite pojedinačne ventile ispod lavaboa, sudopere, veš-mašine i vodokotlića. Na taj način ćete biti potpuno mirni da vas po povratku neće sačekati uništen parket, uništen nameštaj i besne komšije sa donjeg sprata kojima morate da plaćate sanaciju štete.

Foto: Maksim Luzgin / Alamy / Alamy / Profimedia

Zaštita elektronike i potrošnja struje

Drugi veliki rizik predstavlja električna energija. Letnji period je poznat po iznenadnim olujama i grmljavini, a jaki strujni udari mogu trajno da unište televizore, računare i rutere. Isključivanje svih uređaja iz utičnice ne samo da vas štiti od pregorevanja skupe elektronike, već eliminiše i takozvanu vampirsku potrošnju struje, čime dodatno štedite novac dok niste tu.

Bojler obavezno isključite na glavnom prekidaču, a posebnu pažnju posvetite frižideru. Ako imate stariji model frižidera, najbolje je da ga potpuno ispraznite, isključite iz struje, odledite i ostavite vrata blago otvorena kako se unutra ne bi stvorila buđ i nesnosni mirisi. Ako imate moderniji uređaj, iskoristite posebne režime koji održavaju minimalnu temperaturu i štede energiju, a sprečavjua neprijatne mirise.

Pametno protiv provalnika

Bezbednost stana je prioritet, a najveća greška koju ljudi danas prave dešava se na društvenim mrežama. Objavljivanje slika sa aerodroma, slikanje pasoša ili tagovanje lokacije hotela predstavlja direktnu pozivnicu za provalnike koji prate vaš profil. Mnogo je pametnije i bezbednije da fotografije podelite tek kada se vratite kući.

Foto: Profimedia

Kako biste stvorili privid da u stanu i dalje ima nekoga, možete iskoristiti pametne sijalice ili jeftine tajmere za utičnice koji će automatski paliti svetlo u dnevnoj sobi na nekoliko sati svake večeri. Takođe, obavezno zamolite komšiju od poverenja ili rođaka da vam redovno prazni poštansko sanduče. Prepuno sanduče puno letaka i računa je najočigledniji i najsigurniji znak lopovima da vlasnici danima nisu tu.

Ne dozvolite da vas dočeka neprijatan miris

Na kraju, ne smete zaboraviti na osnovnu higijenu stana i cirkulaciju vazduha. Pre izlaska izbacite apsolutno svo smeće iz kuće, proverite čak i onaj najmanji papirić iz kante u kupatilu. Na letnjim vrućinama i najmanji ostaci hrane veoma brzo postaju leglo bakterija, voćnih mušica i bubašvaba.

Proverite da li su svi spoljni prozori dobro zatvoreni kako iznenadni letnji pljuskovi i jak vetar ne bi napravili poplavu ili razbili staklo. Sa druge strane, sva unutrašnja vrata u stanu, uključujući i vrata od prazne veš-mašine i vrata od ormara, ostavite širom otvorena. Ovo će omogućiti vazduhu da slobodno cirkuliše, pa vas po povratku sa mora neće sačekati onaj prepoznatljivi, zagušljivi miris ustajalog stana, već ćete moći odmah da se opustite i raspakujete.