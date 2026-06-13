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Kupovina kupaćeg kostima i prateće opreme za plažu često ume da bude izazovan zadatak, koji podrazumeva balansiranje između pronalaska kroja koji savršeno ide uz figuru i uklapanja u planirani budžet za letovanje. Kako se trenutno nalazimo u junu, ponuda u tržnim centrima širom Srbije je na samom vrhuncu. Sa druge strane, globalne online platforme poput Temua i Sheina iz meseca u mesec privlače sve više domaćih kupaca svojim izuzetno niskim cenama.

Kako biste doneli najbolju odluku u odnosu na vaš budžet i estetske zahteve, pripremili smo detaljan pregled trenutnih cena u domaćim radnjama, upoređen sa inostranim online alternativama.

1/4 Vidi galeriju Kupaći kostim kao deo letnjeg šopinga svake godine Foto: Shutterstock

Specijalizovane radnje u tržnim centrima

Brendovi koji su usko specijalizovani za donji veš i kupaće kostime nude najviši kvalitet materijala, poput visokokvalitetne likre, elastina i recikliranih poliamidnih vlakana, uz krojeve koji pružaju ozbiljnu podršku. U našim tržnim centrima, Calzedonia i Oysho važe za skuplje, ali i dugotrajnije opcije. U Calzedoniji se gornji i donji delovi prodaju odvojeno, što je odlična vest za žene koje nose različite konfekcijske brojeve. Cene gornjih delova se kreću od 3.500 do 5.500 dinara, dok za donji deo treba izdvojiti između 2.500 i 4.000 dinara. Ukoliko preferirate jednodelne kupaće kostime, za njih je potrebno planirati budžet od7.000 do čak 11.000 dinara.

Nešto pristupačnija, a podjednako kvalitetna opcija jeste Women's Secret, gde kompletan dvodelni kostim košta između 6.000 i 8.000 dinara, a u sličnom cenovnom rangu kreću se i jednodelni modeli. Domaći brend Extreme Intimo tradicionalno nudi odličan odnos cene i kvaliteta na našem tržištu. Kod njih gornji delovi koštaju od 2.500 do 3.500 dinara, donji od 1.800 do 2.500, dok su jednodelni kupaći kostimi dostupni po cenama od 5.000 do 7.000 dinara.

Ponuda u radnjama "brze mode" (H&M, Zara, Lindex)

Ukoliko na plaži želite da ispratite najnovije trendove, poput asimetričnih krojeva, životinjskih printova ili popularnih nabora, a pritom niste spremni da izdvojite veliku svotu novca, radnje "brze mode" su idealan izbor. H&M je poznat kao najpristupačnija opcija u tržnim centrima, a u njihovoj ponudi se često mogu naći i sjajni modeli za oblikovanje tela sa efektom oblikovanja. Cene gornjih delova u H&M-u iznose od 1.500 do 2.500 dinara, donjih od 1.200 do 2.000 dinara, dok se jednodelni kupaći mogu pronaći već od 2.500 do 4.500 dinara.

Dama sa kesama u šopingu Foto: Shutterstock

Pored njih, Zara diktira aktuelnu estetiku, dok je Lindex nadaleko poznat po odličnim krojevima za žene sa oblinama. U ovim radnjama, kompletan dvodelni set koštaće vas između 4.000 i 6.000 dinara, dok su jednodelni modeli u rangu od 4.000 do 6.500 dinara.

Oprema za plažu i prateći aksesoari

Potrepštine za more, iako u početku deluju kao sporedan trošak, mogu neprimetno da značajno uvećaju vaš konačan račun na kasi. Pletene i platnene torbe za plažu u radnjama poput Zare, Oysha ili Women's Secreta dostižu cene od 3.500 do 6.000 dinara. Sa druge strane, u pristupačnijim prodavnicama kao što su H&M i Sinsay, sasvim moderne torbe možete pronaći za 1.500 do 3.000 dinara. Neizostavni šeširi i letnji kačketi u proseku koštaju između 1.500 i 3.000 dinara.

Kada je reč o peškirima, u zavisnosti od gramaže i veličine (na primer u Zara Home, H&M Home ili Jysku), cene variraju od 1.500 do 4.000 dinara. Obuća za plažu je takođe važna stavka. Dok brendirane japanke i papuče, poput prepoznatljivih Havaianas modela koštaju između 3.500 i 4.500 dinara, u prodavnicama brze mode možete naći funkcionalne gumene papuče po ceni od 1.200 do 2.500 dinara.

Jeftinije alternative iz Kine

Foto: Shutterstock

Kineske platforme za e-trgovinu, prvenstveno Temu i Shein, doživele su pravi procvat u Srbiji nudeći zapanjujuće niske cene koje privlače ogroman broj kupaca. Na ovim sajtovima, kompletan dvodelni kupaći kostim možete kupiti za samo 1.000 do 2.500 dinara, dok su jednodelni modeli u sličnom cenovnom rangu, uglavnom od 1.200 do 2.800 dinara. Oprema za plažu je tek posebna priča jer donosi najveću uštedu na papiru. Torbe za plažu se kreću od 600 do 1.500 dinara, a letnji šeširi i naočare za sunce neretko koštaju i manje od 500 dinara.

Ipak, važno je biti iskren i istaći da ovakva kupovina nosi jasne rizike. Najveća mana je nemogućnost probanja, što je kod kupaćih kostima često presudno za to da li će vam komad dobro stajati. Prisutan je i problem nekonzistentnog kvaliteta, pa materijali mogu biti pretanki, a postava loše ušivena. Takođe, na dostavu se u proseku čeka između 7 do 10 radnih dana, pa ovo u kombinaciji sa vikendima nije dobra opcija ukoliko na letovanje putujete uskoro. Vredi podsetiti i na domaća carinska pravila; iako su pošiljke u vrednosti do 50 evra oslobođene plaćanja carine, one po zakonu podležu naplati PDV-a, mada u praksi manji paketi u našoj zemlji često prođu bez ikakvih dodatnih troškova.

Foto: Printscreen

Gde su trenutno sniženja

S obzirom na to da se nalazimo u junu 2026. godine, velika finalna sezonska sniženja u tržnim centrima još uvek nisu zvanično počela, jer ona tradicionalno startuju poslednje nedelje juna. Ipak, na raspolaganju su vam odlični načini da prođete jeftinije već sada.

Prava prilika za uštedu krije se u programima lojalnosti. Mnoge radnje redovno nude benefite članovima svog kluba, pa neretko možete ostvariti 10% ili čak 20% popusta na celokupnu kupovinu ukoliko se učlanite putem njihove aplikacije ili obavite narudžbinu online. Ovo se direktno odnosi i na potpuno nove kolekcije kupaćih kostima.

Dodatno, brendovi poput Women's Secreta i Extreme Intima poznati su po tome što često organizuju takozvane "mid-season" promocije.

Nikako ne treba zaboraviti ni online ekskluzive. Čak i brendovi brze mode poput Zare i Lindexa imaju skrivene sekcije na svojim zvaničnim sajtovima pod nazivima "special prices" ili "sale", gde se mogu pronaći modeli koji su sniženi i do 50%.

Konačan savet je sasvim praktičan. Ako vam je kupaći kostim potreban za višegodišnje korišćenje, a ključni su vam kvalitetan i čvrst materijal, najbolje je da prošetate do tržnog centra i isprobate modele uživo. Sa druge strane, za letnje komade i rekvizite koje planirate da nosite samo jednu sezonu i želite da ih menjate svakodnevno, platforme iz Kine ostaju apsolutni pobednici kada je u pitanju očuvanje vašeg budžeta.