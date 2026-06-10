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Putovanje na more bez društva za mnoge je i dalje velika nepoznanica. Dok jedni u tome vide slobodu i priliku za potpuno opuštanje, drugi imaju određenu dozu rezerve prema ideji da sami provedu letovanje u inostranstvu. Upravo o toj temi nedavno se povela zanimljiva diskusija na Redditu, nakon što je jedna korisnica podelila svoju dilemu.

- Užasno mi se ide negde u Grčku na more, ali nekako sam skeptična jer nisam nikad išla sama - napisala je ona, objašnjavajući da su prijatelji i poznanici ove godine sprečeni da putuju, pa je ostala bez društva za letovanje.

Kako je navela, nije zainteresovana za noćni provod i velike gužve, već za mirniji odmor koji podrazumeva plaže, dobru hranu i mogućnost da se mesto istraži peške. Kao potencijalne destinacije izdvojila je Pargu i Sivotu, a upravo su ta mesta dobila najviše preporuka drugih korisnika.

Foto: Privatna Arhiva

Parga kao najčešći izbor

Među komentarima se vrlo brzo izdvojila Parga, destinacija koju su mnogi opisali kao idealnu za samostalno putovanje.

- Parga je prelepa! Mi smo bile sa drugaricom pre par godina, plaže su prelepe, ima malo ostrvo do kojeg možeš doplivati. Može se lepo prošetati, ima jedna tvrđava odmah pored grada - napisala je jedna korisnica.

Drugi korisnici isticali su da je upravo kombinacija prirodnih lepota, sadržaja za šetnju i relativno male udaljenosti između glavnih atrakcija ono što Pargu čini privlačnom za osobe koje putuju same. Jedan od učesnika diskusije podelio je detaljnije iskustvo:

- Plaža Valtos, tvrđava iznad grada je prelepa. Onda tu od tvrđave ima uličica koja se spušta ka gradu, sa strane Valtos plaže, tu ima mnogo finih restorana sa pogledom na Valtos. Sjajno za uveče.

Posebno su pohvaljeni izleti do ostrva Paksos i Antipaksos, koje mnogi smatraju nezaobilaznim delom odmora u tom delu Grčke.

- Preporučujem i obilazak, odnosno krstarenje do ostrva Paksos i Antipaksos. Prelepa voda, lepi gradići itd. Ostalo mi u lepom sećanju - navodi jedan korisnik.

Foto: Privatna Arhiva

Kako izgleda kada putujete sami

Zanimljiv deo diskusije odnosio se na iskustva onih koji su već putovali sami na more, pretežno žena. Jedna korisnica otkrila je da je čak tri puta letovala bez društva, i to van glavne turističke sezone.

- Išla sam sama 3 puta na more van sezone i prijalo mi je - napisala je ona.

Ipak, navela je i određene situacije koje su joj bile neprijatne.

- S obzirom na to da sam bila jedina mlada devojka među penzionerima, u apartman sam se vraćala do devet sati jer su mi u restoranima prilazili konobari, vlasnici i ispitivali me sa kim sam došla pa sam lagala da sam sa bakom došla.

Njeno iskustvo pokazuje da solo putovanja mogu biti veoma prijatna, ali da određena doza opreza i dalje ostaje važna, posebno kada je reč o ženama koje putuju same.

Foto: Shutterstock

Halkidiki i Kefalonija kao alternativa

Iako je najveći broj preporuka bio vezan za Pargu, pojedini korisnici predložili su i druge destinacije. Među njima se izdvojila Kefalonija, posebno mesto Lasi (Lassi), koje se nalazi u blizini Argostolija, glavnog grada ostrva.

- Argostoli (glavni grad ostrva) ti je na 20 minuta hoda od smeštaja. Ostrvo veliko, raznoliko što se plaža tiče, a dosta može prevozom da se obiđe - navodi jedan komentar.

Drugi korisnici preporučili su Halkidiki, posebno za osobe koje vole da veći deo odmora provedu na jednom mestu. Prednost Halkidikija, prema mišljenju učesnika diskusije, jeste i dobra povezanost sa Solunom, do kojeg se može stići relativno brzo i povoljno.

Da li je putovanje preko agencije sigurnija opcija

Pojedini korisnici smatraju da bi za nekoga ko prvi put putuje sam bilo dobro da razmisli o odlasku preko turističke agencije.

kofer Foto: Javier Sánchez Mingorance / Alamy / Profimedia

Jedan od komentara glasio je:

- Obavezno preko agencije, mislim ja bih ti preporučio, opet jer ideš sama pa možda u busu upoznaš nekog našeg, neku porodicu koja može super da ispadne za društvo.

Iako se mišljenja razlikuju, deo korisnika smatra da organizovani prevoz i grupna putovanja mogu olakšati prvi odlazak na solo letovanje, posebno osobama koje do sada nisu imale takvo iskustvo.

Sve više ljudi bira solo putovanja

Ono što se može zaključiti iz cele diskusije jeste da putovanje bez društva više nije retkost. Naprotiv, mnogi korisnici smatraju da je upravo takav odmor prilika za potpuno opuštanje, samostalno planiranje vremena i upoznavanje novih mesta bez kompromisa.

Najveći broj komentara složio se oko toga da su Parga, Sivota, Halkidiki i Kefalonija među najboljim izborima za osobe koje žele mirniji odmor uz more, kvalitetnu gastronomsku ponudu i mogućnost da destinaciju istraže peške.

Biznis Kurir