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Na Štabu za vanredne situacije razmatrana je kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice, saopštila je ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović.

- Upoznala sam članove Štaba sa uticajem loše hidrološke situacije na energetski sektor. HE “Đerdap 1” trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.