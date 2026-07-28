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Na Štabu za vanredne situacije razmatrana je kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice, saopštila je ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović.

- Upoznala sam članove Štaba sa uticajem loše hidrološke situacije na energetski sektor. HE “Đerdap 1” trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

- Takođe, otežan je i rečni transport naftnih derivata, pa uvozimo 20-25 odsto planiranih količina jer je kapacitet barži značajno smanjen kako bi mogle da pređu reku i bezbedno isporuče naftne derivate. Radi očuvanja urednog snabdevanja tržišta, odobrili smo naftnim kompanijama korišćenje dela operativnih rezervi. Svakodnevno pratimo situaciju i nastavićemo sa preduzimanjem svih potrebnih mera kako bismo očuvali sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima. Istovremeno, intenzivno radimo na dugoročnom rešenju za NIS koje podrazumeva stabilan rad domaće rafinerije kao ključnog oslonca sigurnog snabdevanja, posebno u vanrednim okolnostima.

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