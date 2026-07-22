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Domaća proizvodnja i redovan rad Rafinerije u Pančevu danas su ključni za stabilno snabdevanje Srbije naftnim derivatima. Upozoravajući na ozbiljne izazove poput niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na svom Instagram nalogu o stanju na tržištu. Nakon važnog sastanka sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) Tomislavom Mićovićem, ministarka je poručila da država neprestano jača svoje robne rezerve, te da se odgovornim odlukama energično štiti energetska bezbednost zemlje i regiona.

- Redovan rad Rafinerije u Pančevu danas je važniji nego ikada.

Nizak vodostaj Dunava, poremećaji na svetskom tržištu i rast cena sirove nafte značajno otežavaju uvoz naftnih derivata. U takvim okolnostima, domaća proizvodnja je ključ za stabilno snabdevanje građana i privrede.

Na sastanku sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislavom Mićovićem razgovarala sam o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata. Država nastavlja da jača rezerve i preduzima mere za očuvanje stabilnosti tržišta, ali je redovan rad rafinerije neophodan kako bismo obezbedili sigurno snabdevanje i u Srbiji i u regionu.

Nastavljamo da radimo odgovorno i da donosimo odluke koje štite energetsku sigurnost naše zemlje - napisala je ministaka.