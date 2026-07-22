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Razmišljanje o sastavljanju testamenta mnogima nije prijatno, ali upravo ovaj dokument može da spreči dugotrajne porodične nesuglasice i značajno olakša ostavinski postupak. Ipak, veliki broj građana nije siguran da li je za njegovu izradu neophodno obratiti se javnom beležniku, koliki su troškovi i da li testament mogu da napišu sami.

Važeći propisi u Srbiji predviđaju više načina za sastavljanje testamenta, a izbor zavisi od volje zaveštaoca i okolnosti u kojima se poslednja volja sačinjava.

Koliko košta sastavljanje testamenta kod notara?

Građani koji žele da testament sačine kod javnog beležnika treba da znaju da je cena određena Javnobeležničkom tarifom i da je ista kod svih notara u Srbiji. Prema izmenama tarife koje se primenjuju od 2025. godine, nagrada za sastavljanje testamenta iznosi 21.600 dinara sa uračunatim PDV-om. Cena nije stvar slobodne procene notara, već je određena tarifom Ministarstva pravde.

Prilikom sastavljanja testamenta, javni beležnik proverava identitet zaveštaoca, njegovu poslovnu sposobnost i vodi računa da poslednja volja bude izražena jasno i u skladu sa zakonom. Upravo zbog toga se notarski testament u praksi znatno ređe osporava.

Foto: Dragana Udovičić

Postoji i besplatna mogućnost

Mnogi nisu upoznati sa činjenicom da zakon dozvoljava sastavljanje svojeručnog testamenta, za koji nije potrebno angažovati javnog beležnika niti snositi bilo kakve troškove.

Da bi ovakav testament bio pravno važeći, zaveštalac mora da ga u potpunosti napiše svojom rukom i na kraju ga svojeručno potpiše. Tekst otkucan na računaru ili pisaćoj mašini, koji je samo potpisan, ne smatra se svojeručnim testamentom i ne ispunjava zakonske uslove za ovu vrstu zaveštanja.

Iako je ova mogućnost potpuno besplatna, pravnici često upozoravaju da može biti razlog za sporove ukoliko sadržaj dokumenta nije dovoljno precizan ili se kasnije dovede u pitanje njegova autentičnost.

Da li je obavezno da notar čuva testament?

Ne mora. Ipak, mnogi građani odlučuju da testament bude sastavljen ili deponovan kod javnog beležnika, jer se tada evidentira u Centralnom registru zaveštanja. Na taj način će tokom ostavinskog postupka, nakon smrti zaveštaoca, postojanje testamenta lako biti utvrđeno, čime se smanjuje mogućnost da dokument bude izgubljen ili da za njega niko ne zna.

Testament Foto: Shutterstock

Da li testament može da se menja?

Da. Zaveštalac može u svakom trenutku da opozove ili izmeni testament dok je poslovno sposoban. Novi testament uglavnom stavlja van snage ranije odredbe ukoliko su međusobno u suprotnosti, zbog čega je važno da poslednja volja bude jasno i precizno izražena.

Šta je sigurniji izbor?

Iako zakon prepoznaje više oblika testamenta, pravnici smatraju da je javnobeležnički testament najsigurnije rešenje, jer se sastavlja u skladu sa propisanom procedurom i znatno ga je teže osporiti. Sa druge strane, građani koji žele da izbegnu troškove mogu u potpunosti zakonito da napišu svojeručni testament, pod uslovom da ispoštuju sve uslove koje propisuje Zakon o nasleđivanju.