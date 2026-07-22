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Izgradnja 1.500 stanova u okviru EXPO kompleksa u Surčinu odvija se prema planiranoj dinamici, a prvi stanari mogli bi da se usele već u septembru. O tome, ali i o planovima za najveću međunarodnu izložbu koja će 2027. godine biti održana u Srbiji, za Kurir je govorio Danilo Jerinić, direktor EXPO 2027.

Jerinić je istakao da radovi napreduju prema predviđenom planu, dok se odluka o tome ko će imati pravo na kupovinu stanova po povoljnijim uslovima očekuje od Vlade Srbije.

Država određuje konačne uslove

Govoreći o sudbini stanova u okviru EXPO kompleksa, Jerinić je rekao da se još očekuje konačna odluka o modelu njihove raspodele.

- Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da cela dinamika, kada je izgradnja u pitanju od 1.500 stanova, potpuno teče po planu. Vrlo verovatno ćemo već u septembru biti spremni da primimo prve stanare. U narednom periodu nas očekuje i odluka Vlade Republike Srbije kako, po kojim uslovima i kome će stanovi biti dostupni. Videćemo da li će neki deo stanova biti komercijalno dostupan na tržištu, ali svakako postoje ideje da oni budu dostupni i određenim kategorijama stanovništva, kada je reč o zdravstvu, školstvu, prosveti i drugim oblastima - rekao je Jerinić.

Kako je objasnio, konačne uslove i kriterijume odrediće država, ali je jasno da ovi stanovi neće imati tretman kao klasična tržišna nekretnina.

Foto: Kurir Televizija

EXPO karavan u Bujanovcu i Vranju

Do početka EXPO 2027 ostalo je oko 280 dana, a direktor EXPO istakao je da se svi radovi i pripreme odvijaju prema utvrđenom rasporedu.

- Kompletna dinamika je po planu, onako kako je i predviđeno. Spremamo se za 1. decembar, a možda ćemo čak uspeti i neki dan ranije da predamo paviljone zemljama učesnicama. Radimo na usklađivanju naše dinamike, mi kao organizatori, sa dinamikom koja dolazi od zemalja, njihovih izvođača i projektanata. Za sada sve teče zaista u potpunosti prema planu - naveo je Jerinić.

On je govorio i o EXPO karavanu koji je krenuo iz Trstenika i Vrnjačke Banje, a čiji je cilj da građanima širom Srbije približi značaj ovog projekta.

- Krenuli smo iz Trstenika i Vrnjačke Banje prošlog vikenda i to je bio veoma uspešan start za nas. Došli smo u Srbiju da predstavimo EXPO i da pošaljemo poruku da smo svi zajedno domaćini. Nije samo EXPO kompanija ili Vlada Republike Srbije domaćin, već je važno da se u svim gradovima oseti duh EXPO-a, da ljudi vide šta mogu da očekuju i šta mogu da dožive - rekao je direktor EXPO 2027.

Dodao je da će karavan tokom godine obići veliki broj gradova širom zemlje.

- Nastavljamo dalje i ove godine ćemo obići oko 30 gradova širom Srbije. Sledeći su Bujanovac i Vranje. Pripreme su već u toku, a ono što nas posebno raduje jeste izuzetan odziv ljudi iz svih mesta. Umetnici, sportisti i mnogi drugi zainteresovani su da budu deo tog karavana. Sve reakcije koje dobijamo su pozitivne - istakao je Jerinić.

Foto: EXPO 2027

Više od 7.400 volontera želi da bude deo EXPO-a

Jerinić je otkrio i koliko interesovanje vlada za volonterski program.

- Do danas imamo prijavljeno više od 7.400 volontera. Ono što je posebno značajno jeste da imamo preko 1.000 volontera iz 62 zemlje koji su se prijavili za naš program. To pokazuje koliko je ovaj projekat globalno značajan i koliko poverenje dobijamo od međunarodne zajednice - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, interesovanje zemalja učesnica takođe premašuje očekivanja.

- Do danas imamo potvrđena 141 učesnika na našem EXPO-u, što predstavlja apsolutni rekord kada su specijalizovane EXPO izložbe u pitanju. Prethodni rekord držala je Astana sa 117 učesnika, što pokazuje kako nas međunarodni partneri doživljavaju i kakvo poverenje imamo od njih - zaključio je Jerinić.

03:12 EXPO stanovi u Surčinu neće biti prodavani po tržišnim uslovima: Poznato ko bi mogao da ima prednost, direktor saopštio detalje o rokovima i uslovima Izvor: Kurir televizija

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