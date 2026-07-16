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Širom gradilišta EXPO 2027 radi se punom parom. Tokom ovog obilaska zatekli smo tribine koje su dostigle vrh stadiona, majstore koji rade na unutrašnjem uređenju hala, ali i novu železničku stanicu koja je već dobila prepoznatljive obrise...

Na najvećem gradilištu u Srbiji trenutno se istovremeno radi na više desetina objekata koji će činiti budući kompleks za EXPO 2027. Pored Nacionalnog stadiona, završavaju se izložbene hale, stambeni blokovi, saobraćajna infrastruktura i prateći sadržaji.

U odnosu na našu prethodnu posetu, gradilište je znatno promenilo izgled. Mnogi objekti koji su danas jasno vidljivi tada još nisu postojali, poput železničke stanice koja je dobila svoje prve obrise.

Takođe smo primetili da je Nacionalni stadion upadljivo izrastao u visinu, a tribine koje su započete tokom našeg prethodnog obilaska, sada se prostiru po celom stadionu gotovo do vrha.

Zaista impresivno izgleda što je istakao i predsednik Srbije tokom obilaska pre nekoliko dana.

- Samo da vidite kako veličanstveno izgleda stadion. Sve smo proverili više puta - sve je po najvišim svetskim standardima. Kada bude završen, biće upakovan kao bombonjera i čudesno će izgledati - rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta sa ministrom finansija Sinišom Malim.

Foto: Nenad Kostić, Kurir Televizija, Kurir

Dodao je da očekuje da spoljašnji radovi, uključujući postavljanje krova, budu završeni do marta naredne godine, nakon čega će uslediti završni radovi u unutrašnjosti objekta.

Nikla železnička stanica

Na gradilištu EXPO 2027 jedan od noviteta u odnosu na posetu pre par meseci je i železnička stanica koja se gradi, i već ima svoj prepoznatljivi oblik.

Centralni objekat buduće železničke stanice biće stanična zgrada sa podrumom i prizemljem, ukupne bruto razvijene površine 715 kvadratnih metara. U njoj će se nalaziti čekaonica, biletarnica, info-pult, sanitarni čvorovi, prostorija za presvlačenje dece, kao i službene prostorije namenjene zaposlenima.

Stanica će imati dva perona povezana pothodnikom širine 9,35 metara, kojim će putnici moći da pristupe peronima, ali i da ostvare pešačku vezu sa budućim sadržajima oko Nacionalnog stadiona. Pothodnik će biti opremljen stepeništima i liftovima, a osvetljavaće ga kružna staklena lanterna.

Krenuli unutrašnji radovi u halama

Hale EXPO 2027 spolja deluju uglavnom dovršeno, dok su vredni neimari sada u njima, i ubrzano rade na unutrašnjem uređenju i opremanju budućeg izložbenog prostora.

Nacionalni paviljon već pleni izgledom

Jedan od najznačajnijih objekata u okviru kompleksa biće Nacionalni paviljon Srbije, koji će nositi naziv "Srpska kuća". Prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a po završetku bi trebalo da bude jedinstven prostor posvećen predstavljanju identiteta, vrednosti i kulturnog nasleđa Srbije.

1/6 Vidi galeriju Radovi na EXPO gradilištu Foto: Marko Karović

Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da će upravo nacionalni paviljon biti poslednji završen, zbog složenosti njegove izgradnje.

O značaju ovog objekta ranije je govorio i ministar finansija Siniša Mali, koji je istakao da je "Srpska kuća" zamišljena kao dinamičan prostor u kojem će jedinice lokalne samouprave imati priliku da predstave svoje potencijale i ispričaju svoju priču posetiocima iz celog sveta.

- Ovaj prostor je zamišljen kao dinamično mesto posvećeno jedinicama lokalne samouprave koje na ovaj način dobijaju šansu da svoju zemlju predstave svetu na najbolji način i ispričaju svoju priču. "Srpska kuća" spojiće sve delove Srbije sa milionima posetilaca, potencijalnih investitora i poslovnih partnera koji će moći da se upoznaju sa srpskom kulturom, tradicijom, prirodnim lepotama i gastronomijom. Naš cilj je da svaki gost koji dođe zbog Ekspa ode zaljubljen u Srbiju - saopštio je Mali.

EXPO selo skoro spremno