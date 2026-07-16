Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije pojačao je dežurstva ekipa za pomoć na putu zbog intenzivnijeg saobraćaja tokom letnje turističke sezone, većeg broja dužih putovanja i povećanog tranzita kroz Srbiju, saopšteno je na današnjoj prezentaciji stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, održanoj u Palati Srbija. Od 1. juna do 15. jula Operativni centar AMSS obradio je 32.222 poziva, dok je u Srbiji i Evropi izvršeno 4.358 intervencija.

Govoreći na prezentaciji, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije Milan Nikolić istakao je da su Operativni centar i mreža pomoći na putu vozačima dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini. „Tokom letnje sezone dodatno smo pojačali dežurstva, imajući u vidu veći broj vozila na putevima, visoke temperature i probleme koji se u takvim uslovima češće javljaju, poput pregrevanja vozila, poteškoća sa akumulatorima, pneumaticima i klima-uređajima. Putem broja 1987 svakodnevno primamo pozive vozača i organizujemo najbližu raspoloživu pomoć na terenu“, izjavio je Nikolić.

Foto: AMSS

Celokupna mreža partnera AMSS, sa 250 vozila za šlep i pomoć na putu, angažovana je duž najvažnijih putnih pravaca. Dodatna dežurstva specijalizovanih službi, koje raspolažu vozilima i motociklima, organizovana su na svim auto-putevima kako bi ekipe mogle pravovremeno da reaguju u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode. Zbog velikih gužvi na najfrekventnijim graničnim prelazima, AMSS se obratio Upravi granične policije sa zahtevom za organizovanje dodatnih dežurstava neposredno na prelazima. Tokom sezone ekipe će biti raspoređene na prelazima prema Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. „Kvar vozila ili saobraćajna nezgoda na mestu na kojem se već formiraju kolone mogu izazvati dodatne zastoje. Zbog toga je blagovremena intervencija važna i za bezbednost putnika i za nesmetano odvijanje graničnog saobraćaja“, naglasio je Nikolić.

Od 1. januara do 15. jula 2026. godine Operativni centar AMSS obradio je ukupno 119.472 poziva, dok je izvršeno 17.110 intervencija. Pored broja 1987, namenjenog pozivima za pomoć na putu, građanima je dostupna i besplatna informativna linija 0800 011 010, koja radi radnim danima od 8 do 17 časova. Putem nje vozači mogu da dobiju informacije o međunarodnim vozačkim dokumentima, prodaji i dopuni TAG uređaja, putnom zdravstvenom osiguranju, zelenom kartonu i drugim uslugama iz sistema AMSS. Za samo mesec dana Korisnički servis odgovorio je na više od 5.000 poziva.

Foto: AMSS

Prema iskustvu AMSS, najveće gužve na glavnim putnim pravcima tek se očekuju, a period intenzivnog saobraćaja trajaće približno do sredine septembra. AMSS svakodnevno prati stanje na putevima i graničnim prelazima na osnovu informacija koje prikuplja od Uprave granične policije, Uprave saobraćajne policije i „Puteva Srbije“ d.o.o. Prikupljene informacije potom putem emisije „Stanje na putevima“ i pisanih izveštaja prosleđuje vozačima i medijima.