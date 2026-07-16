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Komunalno preduzeće u Hrvatskoj objavilo je na veb stranici konkurs za zapošljavanje pet radnika na poziciji grobar. Reč je o privremenom radnom mestu, a zapošljavanje se sprovodi zbog nedostatka radnika.

Traži se pet izvršilaca za rad na grobljima

Prema konkursu, traži se pet osoba koje će obavljati poslove na grobljima i učestvovati u pogrebnim i grobarskim aktivnostima.

Posao se izvodi po narudžbini i pod nadzorom nadređenih službi. Za prijavu je dovoljna završena osnovna škola, a radno iskustvo nije uslov. Ugovor se zaključuje na tri meseca sa mogućnošću produženja.

Rad u komunalnoj službi i nedostatak kadra

Komunalna preduzeća u regionu već duže vreme beleže potrebu za dodatnim radnicima. Iz tog razloga, u više navrata su pribegavali zapošljavanju novih zaposlenih, uključujući i radnike iz inostranstva, kako bi se obezbedio kontinuitet rada.

Plata grobara

U ovom sektoru već duže vreme postoji izražen nedostatak radne snage. Prosečne plate grobara kreću se od 1.200 do 1.500 evra neto, sa dodacima za prevoz, hranu i druge pogodnosti.