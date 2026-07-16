Pogrebni radnici dobro zarađuju: Zbog manjka zaposlenih plate su dostigle najviši nivo, evo kakve uslove dobijaju
Komunalno preduzeće u Hrvatskoj objavilo je na veb stranici konkurs za zapošljavanje pet radnika na poziciji grobar. Reč je o privremenom radnom mestu, a zapošljavanje se sprovodi zbog nedostatka radnika.
Traži se pet izvršilaca za rad na grobljima
Prema konkursu, traži se pet osoba koje će obavljati poslove na grobljima i učestvovati u pogrebnim i grobarskim aktivnostima.
Posao se izvodi po narudžbini i pod nadzorom nadređenih službi. Za prijavu je dovoljna završena osnovna škola, a radno iskustvo nije uslov. Ugovor se zaključuje na tri meseca sa mogućnošću produženja.
Rad u komunalnoj službi i nedostatak kadra
Komunalna preduzeća u regionu već duže vreme beleže potrebu za dodatnim radnicima. Iz tog razloga, u više navrata su pribegavali zapošljavanju novih zaposlenih, uključujući i radnike iz inostranstva, kako bi se obezbedio kontinuitet rada.
Plata grobara
U ovom sektoru već duže vreme postoji izražen nedostatak radne snage. Prosečne plate grobara kreću se od 1.200 do 1.500 evra neto, sa dodacima za prevoz, hranu i druge pogodnosti.
Biznis Kurir/Blic