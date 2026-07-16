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U sezoni sakupljanja gljiva nije tako poznato da su Valjevo i njegova okolina bogati tartufima. Na periferiji grada porodica Mijailović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa koji ih nalaze. Pre više od 15 godina to je bio hobi, a potom je prerastao u posao.

Delimir Mijailović na posao ide sa labradorom Mašom, istančanog njuha za tartufe. Neretko u šumi u Jovanji nadomak Valjeva, pridruži mu se sin Vasilije, koji o podzemnim gljivama uči od rođenja. Porodica Mijailović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa i radi i živi u skladu sa prirodom.

- Ja mogu da se pohvalim da sam među retkima u Srbiji da imam oko kuće staništa tartufa, nisu nešto velika, ali sasvim dovoljna za mene, za konzumiranje i za obuku pasa. Svakako da volim i da mi je i korisno i lepo. U zadnje vreme su svi čuli da je jedna od skupih ili najskupljih namirnica za ishranu ili za jelo i svako ko poželi da proba, ovde je nadomak grada, može da dođe - kaže Delimir Mijailović.

Srpski tartufi su premijum prehrambeni brend Foto: RINA

Crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a beli staju od dve do dve i po hiljade evra. Delimirova supruga Biljana kaže da je tartufe najbolje konzumirati u svežem stanju. Na trpezi Mijailovića oni su svakoga dana.

Biljana Mijailović kaže da je naša zemlja prirodno bogata tartufima, ali da se o tome malo zna.

- Može da se koristi cele godine, može da se zamrzne, pa da se ostavi za kasnije, da se koristi preko zime i kada ga nema, ali u principu tartufa ima cele godine. Znači sada je aktuelan crni letnji tartuf, posle njega dolaze crni jesenji, zimski, da ne spominjem beli za koga, naravno, svi znaju - napominje Biljana.

Tartufarski turizam u Valjevu i okolini još nije zaživeo. Delimir i Biljana razrađuju ideju o jednodnevnim izletima sa šetnjom u prirodi, sakupljanjem tartufa i degustacijom delikatesa.