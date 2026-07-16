Pre polaska u Crnu Goru obavezno, proverite ovo: Ako zaboravite jedan papir mogu da vam naplate kaznu i do 2.000 evra
Da biste ušli na teritoriju Crne Gore, od ličnih dokumenata morate imati važeći pasoš ili ličnu kartu, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) savetuje da obezbedite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Kada je reč o dokumentaciji za samo vozilo, neophodna vam je saobraćajna dozvola, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko na more ne idete sopstvenim automobilom.
Visoke kazne
Ukoliko na crnogorskim putevima napravite saobraćajni prekršaj, zakonom su propisane sledeće novčane kazne:
Vožnja pod dejstvom alkohola: od 200 do 2.000 evra
Prekoračenje brzine u naseljenom mestu (od 11 do 20 km/h): od 60 do 150 evra
Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu: od 80 do 350 evra
Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: od 40 do 100 evra
Nepropisno parkiranje vozila: od 60 do 150 evra
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje: od 60 do 150 evra
Pomoć na putu
Za slučaj da vam zatreba pomoć na putu na teritoriji Crne Gore, dežurni broj telefona koji možete pozvati je 19807. Sve potrebne informacije o stanju na putevima možete dobiti direktno u info centru AMSCG pozivom na broj +38220234467, kako biste na vreme saznali da li na vašoj ruti ima aktuelnih radova ili je saobraćaj u određenim terminima potpuno obustavljen.
Kurir Biznis/Telegraf.rs/Info liga