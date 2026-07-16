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Da biste ušli na teritoriju Crne Gore, od ličnih dokumenata morate imati važeći pasoš ili ličnu kartu, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) savetuje da obezbedite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Kada je reč o dokumentaciji za samo vozilo, neophodna vam je saobraćajna dozvola, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko na more ne idete sopstvenim automobilom.

Visoke kazne

Ukoliko na crnogorskim putevima napravite saobraćajni prekršaj, zakonom su propisane sledeće novčane kazne:

Vožnja pod dejstvom alkohola: od 200 do 2.000 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu (od 11 do 20 km/h): od 60 do 150 evra

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu: od 80 do 350 evra

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: od 40 do 100 evra

Nepropisno parkiranje vozila: od 60 do 150 evra

Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje: od 60 do 150 evra

Pomoć na putu

Za slučaj da vam zatreba pomoć na putu na teritoriji Crne Gore, dežurni broj telefona koji možete pozvati je 19807. Sve potrebne informacije o stanju na putevima možete dobiti direktno u info centru AMSCG pozivom na broj +38220234467, kako biste na vreme saznali da li na vašoj ruti ima aktuelnih radova ili je saobraćaj u određenim terminima potpuno obustavljen.

Kurir Biznis/Telegraf.rs/Info liga

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