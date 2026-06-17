Slušaj vest

Ono što mnogi vozači smatraju bezazlenom navikom tokom vožnje, u Italiji može rezultirati novčanom kaznom.

Mnogi vozači tokom letnjih putovanja vole da spuste prozor automobila i naslone lakat na ivicu vrata. Posebno na putu ka moru ili kroz male obalne gradiće, taj gest mnogima deluje kao deo opuštenog odmora.

Međutim, u Italiji takvo ponašanje može biti kažnjivo. Italijanski saobraćajni propisi ne dozvoljavaju da vozač ili putnici tokom vožnje izbacuju delove tela izvan bočne linije vozila. To se ne odnosi samo na ispruženu ruku, već i na šaku, lakat, nogu ili glavu izvan prozora.

Kazne mogu dostići stotine evra

Prema italijanskom Zakonu o drumskom saobraćaju (Codice della Strada), za takav prekršaj predviđena je novčana kazna od 85 do 338 evra.

Foto: Shuttestock

Dodatni problem nastaje ako policija proceni da vozač zbog takvog položaja više nema potpunu kontrolu nad vozilom. U tom slučaju može se primeniti i pravilo koje zahteva da vozač u svakom trenutku sigurno upravlja automobilom, za šta sledi dodatna kazna od 42 do 173 evra.

Pravilo važi i za suvozače

Nije odgovoran samo vozač. I putnik koji tokom vožnje drži ruku kroz prozor ili se naginje napolje zbog fotografisanja može prekršiti italijanske propise. Posebno bi roditelji trebalo da upozore decu da tokom vožnje ne izbacuju ruke ili glavu kroz prozor.

Ostale "zamke" za turiste u Italiji

Izbacivanje ruke kroz prozor samo je jedan od propisa koji turistima često nisu poznati. Problemi mogu nastati i zbog:

ZTL zona: Područja sa ograničenim saobraćajem u italijanskim gradovima koja su često pod nadzorom kamera. Vozači koji bez dozvole uđu u takve zone kaznu često dobiju tek naknadno.

Svetla: U Italiji je tokom dana obavezno korišćenje svetala van naseljenih mesta i na auto-putevima.

Sigurnosni prsluk: U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode van naselja, vozači moraju prilikom izlaska iz vozila da nose reflektujući prsluk.

Savet: Pre puta je dobro proveriti lokalna saobraćajna pravila. U Italiji važi jednostavno pravilo: držite ruke unutar vozila, pratite saobraćajne znakove i ne pretpostavljajte da su svi propisi isti u svim zemljama.