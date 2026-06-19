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Letovanje u Grčkoj za većinu turista protiče bez problema, ali svake godine ima i onih koji se neprijatno iznenade - najčešće zbog kazni koje nisu očekivali.

Portal Grčka info naglašava da se pravila u Grčkoj poslednjih godina sve strože kontrolišu, posebno tokom turističke sezone, pri čemu neke kazne u Grčkoj prelaze i 1.000 evra, a turisti ih često dobiju zbog sitnica koje nisu ni znali da su prekršaj.

Kazne važe jednako za turiste i lokalno stanovništvo, a policija nema toleranciju za “neznanje” pravila ili specifične okolnosti, o čemu govori i nedavni slučaj turista koji su posle samo nekoliko minuta na Tasosu ostali bez vozačke dozvole i 350 evra.

Očekivano, najviše kazni odnosi se na parkiranje i vožnju, a često iznose više stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra. Upravo zato je važno da znate šta je zabranjeno u Grčkoj i gde turisti najčešće greše.

Prekoračenje brzine

Vožnja ka letovalištima često prolazi kroz dugačke magistrale i otvorene puteve, gde vozači imaju utisak da mogu da voze brže nego što je dozvoljeno. Upravo tu dolazi do najčešćih kazni. Policija je posebno aktivna u sezoni, a kontrole se postavljaju na mestima gde vozači najčešće “popuste”.

Ilustracija Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Mnogi turisti nisu svesni da su kazne jasno definisane i da nema upozorenja. Čak i manje prekoračenje može biti dovoljno za kaznu, posebno ako se desi u naseljenom mestu.

manje prekoračenje - 40 do 100 evra,

veće prekoračenje - 150 do 350 evra,

ozbiljni prekršaji - moguće oduzimanje dozvole.

Važno je imati na umu da se kazne povećavaju u zonama gde postoji veći rizik, kao što su mesta sa pešacima ili turistički centri.

Telefon i pojas - kazne koje se najlakše dobijaju

Jedna od najčešćih situacija je vožnja bez pojasa ili korišćenje telefona. Turisti to često rade “na kratko”, misleći da neće biti problema, ali upravo su to prekršaji koji se najčešće kažnjavaju.

U Grčkoj je obavezno vezivanje pojasa za sve putnike u vozilu, uključujući i one na zadnjem sedištu. Takođe, držanje telefona u ruci tokom vožnje smatra se ozbiljnim prekršajem.

kazna za telefon - oko 350 evra,

kazna za pojas - oko 350 evra.

Policija ovo kontroliše bez izuzetka, posebno u turističkim zonama i gradovima.

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Alkohol u vožnji

Večera uz vino ili piće na plaži mnogima deluje kao deo odmora, ali vožnja nakon toga može predstavljati ozbiljan problem. Granice su jasno određene, a kontrole su česte, naročito u večernjim satima.

Foto: Dmitry Dven/Shutterstock

Ono što mnogi ne znaju jeste da se kazne značajno povećavaju ako se utvrdi veći nivo alkohola ili ako dođe do incidenta u saobraćaju.

dozvoljeno - do 0.5 promila,

kazne - do 1.200 evra

U težim slučajevima moguće su i dodatne sankcije, uključujući zabranu upravljanja vozilom.

Nepropisno parkiranje

Parkiranje je bez dileme najčešći razlog zbog kojeg turisti dobijaju kazne u Grčkoj. U želji da brzo završe obavezu ili odu na plažu, mnogi parkiraju na mestima gde to nije dozvoljeno.

Najčešće greške su parkiranje na žutim linijama, blokiranje prolaza ili zauzimanje mesta koja su rezervisana za određene korisnike.

kazne od 40 do 150 evra

moguće uklanjanje vozila

moguće skidanje tablica

U nekim situacijama vozilo ne može da se koristi dok se kazna ne reguliše, što može ozbiljno poremetiti planove tokom odmora.

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Kampovanje na plaži

Iako mnogima deluje romantično ili praktično, spavanje na plaži ili van kampova je zabranjeno. Ovo je jedno od pravila koje turisti najčešće ignorišu.

kazne oko 300 evra ili više

Foto: Shutterstock

Čak i jedna noć može biti dovoljna da dođe do intervencije.

Vatra i roštilj

Tokom letnjih meseci postoji veliki rizik od požara, pa su pravila izuzetno stroga. Paljenje vatre ili roštiljanje van dozvoljenih mesta može imati ozbiljne posledice.

zabranjeno loženje vatre na otvorenom

visoke kazne

Najveće kazne koje turisti mogu dobiti u Grčkoj:

vožnja pod dejstvom alkohola - do 1.200 evra

ilegalno izdavanje smeštaja - oko 10.000 evra

teški saobraćajni prekršaji - visoke novčane kazne i zabrane Najčešće greške koje turisti prave

Većina kazni ne dolazi zbog namere da se prekrše pravila, već zbog brzine i nepažnje. Upravo zato se iste greške ponavljaju iz godine u godinu.

parkiranje "na minut"

vožnja bez pojasa

korišćenje telefona

kampovanje na plaži