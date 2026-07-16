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Kako bi ublažila posledice izbijanja kuge malih preživara, Vlada Hrvatske je u sredu predstavila novi program podrške namenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mleka kojima je zbog uvedenih mera privremeno bio onemogućen redovan otkup mleka. Istovremeno su predstavljena i četiri predloga pravilnika iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i lovstva, koji će uskoro biti upućeni na javnu raspravu.

Potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da se preduzimaju sve neophodne mere kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti i zaštitili stočarski sektor, kao i proizvođači mleka, mesa, ovaca i koza. Naglasio je da su veterinarske mere bile neophodne kako bi se bolest stavila pod kontrolu i omogućio nastavak proizvodnje nakon ukidanja ograničenja.

Istakao je i da je ovo prvi program kojim se proizvođačima ovčjeg i kozjeg mleka direktno nadoknađuje šteta nastala zbog ograničenja uvedenih radi sprečavanja širenja bolesti. Za sprovođenje programa obezbeđeno je 500.000 evra, a očekuje se da će podršku koristiti oko stotinu uzgajivača ovaca i koza.

Pravo na subvenciju

Program je namenjen proizvođačima koji se nalaze u zonama zaštite, zonama nadzora i dodatnim zonama ograničenja, odnosno onima kojima je zbog epidemioloških mera privremeno bio onemogućen redovan otkup mleka.

Pravo na subvenciju imaju mikro, mala i srednja poljoprivredna gazdinstva koja mleko isporučuju otkupljivačima i imaju evidentiranu najmanje jednu isporuku tokom juna ove godine.

Visina subvencije određivaće se prema stvarnom gubitku. Država će proizvođačima nadoknaditi vrednost mleka koje zbog uvedenih ograničenja nije moglo biti otkupljeno, a obračun će se zasnivati na zvaničnim podacima o proizvodnji i prosečnoj otkupnoj ceni mleka.