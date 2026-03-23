Od 23. marta 2026. godine početnicima u poslovanju na raspolaganju je novi Program podrške, namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja posluju ne duže od 36 meseci, odnosno 48 meseci ukoliko je većinski vlasnik žena, kao i fizičkim licima koja planiraju pokretanje sopstvenog biznisa, najavljeno je povodom potpisivanja ugovora između Srpske fondacije za preduzetništvo i Privredne komore Srbije.

Cilj Programa podrške početnicima u poslovanju je stvaranje stimulativnog ambijenta za razvoj preduzetništva, podsticanje održivih poslovnih ideja i otvaranje novih radnih mesta u Republici Srbiji. Program, kroz kombinaciju finansijskih i nefinansijskih mera, predstavlja sveobuhvatnu podršku svima koji započinju ili razvijaju poslovanje.

- Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici čine 99,8 odsto privrede Srbije i zapošljavaju gotovo dve trećine radno angažovanih u nefinansijskom sektoru i u BDP-u učestvuju sa 56,9 odsto. To je dobar pokazatelj, ali i dalje postoji prostor za rast i potrebu za snažnijom podrškom - rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Kako je istakao, novi Program podrške početnicima u poslovanju usmeren je na podsticanje preduzetništva, samozapošljavanja i otvaranje novih radnih mesta, dok će Privredna komora Srbije, kao implementacioni partner, pružati stručnu podršku u pripremi poslovno-investicionih planova i realizaciji podsticajnih kredita.

Aleksandar Grabovac, upravitelj Srpske fondacije za preduzetništvo, izjavio je da podrška početnicima u poslovanju predstavlja jedan od ključnih prioriteta Srpske fondacije za preduzetništvo.

- Kroz ovaj program, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, do kraja 2026. godine planirano je da oko 800 korisnika prođe kroz obuke namenjene razvoju veština potrebnih za uspešno pokretanje i vođenje sopstvenog posla. Time dodatno jačamo institucionalnu podršku i stvaramo povoljnije uslove za razvoj preduzetništva u Srbiji - naglasio je Grabovac.

Ugovorom koji su potpisale Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) i Privredna komora Srbije, Komora postaje implementacioni partner zadužen za pružanje stručne podrške privrednicima u izradi poslovno-investicionih planova, kao i za savetodavnu podršku korisnicima kojima budu odobreni podsticajni krediti.

U okviru Programa, korisnicima su, osim savetodavne podrške i besplatnih obuka koje će realizovati Privredna komora Srbije, na raspolaganju i podsticajna finansijska sredstva kroz kredite partnerskih banaka u maksimalnom iznosu do 30.000 evra, bespovratna sredstva u visini do 20 odsto iznosa kredita, odnosno maksimalno do 3.000 evra, za korisnike koji uredno otplate kredit i nastave poslovanje.

Program predstavlja nastavak aktivnosti Vlade Republike Srbije na unapređenju preduzetničkog ambijenta, realizovanih u saradnji sa međunarodnim partnerima, uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke i Nemačke razvojne banke KfW. Partnerske banke koje učestvuju u realizaciji Programa su: Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP Banka.



Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Privredne komore Srbije https://pks.rs/strana/mmspd dok se dodatne informacije mogu dobiti elektronskom poštom startup@pks.rs ili telefonom 011 4149 460.