Privredna komora Srbije postala je član međunarodne Alijanse za prevenciju nastanka otpada (PREVENT Waste Alliance), čime se otvaraju nove konkretne mogućnosti za domaće kompanije - od pristupa međunarodnim partnerstvima i investicijama, preko uvođenja inovativnih cirkularnih rešenja, do lakšeg usklađivanja sa evropskim standardima i propisima.

Za srpsku privredu to znači brže uključivanje u evropske lance vrednosti, razvoj novih poslovnih modela zasnovanih na reciklaži i ponovnoj upotrebi resursa, kao i veću konkurentnost na tržištu koje sve više zahteva održiva rešenja.

Kako je istakao Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, prijem PKS u ovu mrežu predstavlja značajnu razvojnu i stratešku priliku za unapređenje nacionalnog sistema upravljanja otpadom, ali i za snažnije pozicioniranje Srbije u međunarodnim tokovima cirkularne ekonomije, budući da ta međunarodna alijansa okuplja ključne aktere iz javnog, privatnog i međunarodnog sektora sa ciljem smanjenja otpada, eliminacije zagađenja i efikasnijeg korišćenja resursa na globalnom nivou.

On je naglasio da članstvo donosi pristup novim znanjima i najboljim praksama u oblastima kao što su proširena odgovornost proizvođača, upravljanje e-otpadom i plastikom, kao i razvoj inovativnih cirkularnih rešenja, što predstavlja važan korak ka usklađivanju sa evropskim standardima i unapređenju domaćih politika.

Mitrović je dodao da učešće u PREVENT mreži otvara prostor za razvoj novih poslovnih modela, jačanje partnerstava i pristup međunarodnim investicijama, čime se stvaraju uslovi za veću cirkularnost privrede i jačanje kapaciteta institucija i kompanija u Srbiji.

Stručnu i operativnu podršku aktivnostima u okviru mreže pruža Centar za cirkularnu ekonomiju PKS, kroz uključivanje domaćih kompanija, institucija i eksperata u međunarodne tokove znanja i saradnje.

Članstvo Privredne komore Srbije u PREVENT Waste Alliance predstavlja važan korak ka održivijem upravljanju resursima i doprineće efikasnijem ostvarivanju ciljeva zelene i cirkularne tranzicije u Republici Srbiji.