Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen odbacila jepretnje američkog predsednika Donalda Trampa o povećanju carina na evropske automobile, upozorivši Vašington da se pridržava postignutog trgovinskog sporazuma sa Briselom.

Prvi put otkako je Tramp u petak najavio da će uvesti carine od 25 odsto na automobile proizvedene u EU, Fon der Lajenova je poručila da je "sporazum - sporazum", prenosi portal Politico.eu u utorak.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

- Sporazum je sporazum. Imamo sporazum, a suština tog sporazuma su prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost - rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare tokom samita EU-Jermenija održanog u Jerevanu.

Predsednica Evropske komisije je dodala da "Sjedinjene Američke Države imaju obavezu i poručila da je "EU spremna na svaki scenario".

Trampove najnovije pretnje carinama predstavljaju naglo zaoštravanje burnih trgovinskih odnosa između Vašingtona i Brisela.

Na konferenciji za novinare u Jerevanu u utorak, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da lideri EU "u potpunosti podržavaju odgovor EK na Trampovu najnoviju trgovinsku pretnju".

Francuski predsednik Emanuel Makron je tu podršku jasno izrazio na posebnoj konferenciji za novinare u Jerevanu sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom.

- Sporazumi su potpisani i moraju se poštovati jer ako bi se doveli u pitanje, sve bi se ponovo otvorilo. Ako se nekoj zemlji preti novim carinama, EU ima mehanizme da odgovori i trebalo bi da ih upotrebi jer su zato i osmišljeni - rekao je Makron i dodao da bliski saveznici poput Brisela i Vašingtona "imaju mnogo pametnija posla nego da upućuju pretnje koje vode u destabilizaciju".

Nakon Trampovog šokantnog saopštenja, EK je najpre izbegavala direktan sukob sa Belom kućom, saopštivši samo da će EU ostaviti sve opcije otvorene.