Čadež je kazao da je to strateško partnerstvo koje se odnosi na razvoj velikih sajamskih manifestacija u Beogradu.

- Već smo Džajteks (Gitex global), najveći svetski tejnološki sajam iz Dubaija dovelu u Beograd, a prvi će se održati 2027 u okviru Expo izložbe, pa narednih 10 godina - rekao je predsednik PKS.

Dodao je da se saradnja proširuje i na najveći sajam prehrane, koji se održava u Dubaiju, a koji bi mogao da se održava i u Beogradu kao njegova evropska verzija.

- Pripremamo sajmove i u oblasti turizma, medicine i nekretnina - kazao je Čadež.