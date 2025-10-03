Slušaj vest

Svake godine, na Elektronskom fakultetu u Nišu diplomira oko 300 inženjera, a njih 350 pronađe posao, kažu u ovoj obrazovnoj instituciji. Kompanije koje posluju u ovom sektoru navode da su šanse, i u Nišu velike i da mogu da se zarade i svetske plate.

Prema nezvaničnim podacima, u Nišu posluje više od 600 firmi u ovoj oblasti, sa više od 3.300 zaposlenih, a grad radi na dovođenju novih kompanija koji će, pre svega mladima, ponuditi posao i u ovoj oblasti. Reklo bi se da otvaranjem prve zgrade Naučno-tehnološkog parka u Nišu, Niš jeste postao grad tehnologija ili grad IT.

Kada je reč o zapošljavanju inženjera, oni već na četvrtoj godini studija pronalaze posao, pa se i nastava tome prilagođava. Kažu da zarađuju dobru platu. Ona i u Nišu iznosi od 1.500 do 5.000 evra.

Programer Miloš Bošković ima 14 godina iskustva i u 90 posto slučajeva radio je od kuće i to za svetske firme.

"Zadovoljan sam, plate su više nego što je srpski standard. Pre desetak godina situacija je bila bolja, do kovida, kada je potražnja za programerima bila ogromna. Sada je malo tržište stagniralo zbog naleta AI, gde svi očekuju da će oni magično da zamene programere, a ja mislim da će da ih ubrzaju", kaže programer za Newsmax Balkans.

Dodao je da je malo manja ponuda poslova, ali da je situacija i dalje dobra.

"Mogu da naprave svoj proizvod i prodaju ga širom sveta"

U Naučno-tehnološkom parku ima sedamdesetak firmi, članova NTP.

Direktor IT kompanije Slavimir Stošović, koji je u ovoj oblasti više od 20 godina, rekao je da u Nišu postoje ogromne mogućnosti za mlade.

"U Nišu kao nekadašnjem gradu elektronike, sada gradu napredne tehnologije postoje ogromne mogućnosti za mlade, pre svega podršku tome daju fakulteti, visoke škole i akademije koje im daju dovoljno praktičnih znanja da mogu odmah da se upuste u ovaj svet. Ne moraju samo da rade za drugog poslodavca, imaju mogućnost da kroz Naučno-tehnološki park dobiju odličnu podršku startapu i na razvoju svog proizvoda. Mogu da naprave svoj proizvod i da ga prodaju širom sveta. Mogućnost da dobro zarađuju i da dobro žive u svom gradu je ogromna", naveo je sagovornik.

Dodao je da mladi ostaju ovde zbog te šanse.

"Postoje primeri da se mladi vraćaju i dolaze strani državljani da rade za naše kompanije. Država ima dosta subvencija koja pomaže u plaćanju poreza i doprinosa za strane stručnjake i to im olakšava a agažuju stručnjake kojih nema na lokalnom tržištu, a na taj način mogu da pojačaju timove", naveo je on.