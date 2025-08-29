Slušaj vest

Za razliku od njih, prosčenoj junskoj plati od 107.075 dinara u Srbiji, najviše su doprinela primanja onih koji se bace računarskim programiranjem, a koji su u proseku primili po 294.853 dinara.

Kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku pored programera najveća prosečna mesečna primanja ostvarena su u celoj delatnosti koja se vodi kao informisanje i komunukacije u iznosu od 237.767 dinara.

Zarade veće od 200.000 dinara u junu su imali i zaposleni u duvanskoj industriji - 223.145 dinara, vazdušnom saobraćaju - 234.185 kao i naučnom istraživanju i razvoju - 210.515 dinara.

Junski neto prosek u poljoprivredi iznosio je 84.907 dinara, u rudarstvu 132.637 dinara, građevinarstvu 90.884 dinara, trgovini na veliko i malo 89.237 dinara, saobraćaju 93.841 dinar.

U prerađivačkoj industriji koja zapošljava veliki broj radnika zabeležen je prosek od 96.693 dinara, pri čemu su razlike po pojedinim proizvodnjama velike pa su se plate kretale od 64.622 dinara u preradi drveta, osim proizvodnje nameštaja do duvanske proizvodnje sa prosekom od 223.145 dinara.

Osim zaposlenih u ostalim uslužnim delatnostima, na listi onih sa najnižim primanjima su i angažovani u pripremanju i posluživanju hrane sa prosekom od 60.584 dinara i zaposleni na popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu, čiji je junski prosek iznosio 62.467 dinara.