Rat na Bliskom istoku više nije samo bezbednosna i geopolitička tema on se već preliva na svetsku ekonomiju, cenu energenata, cenu hrane, transport, bankarske troškove i na svakodnevni život građana.

Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom, i dalje je praktično blokiran, a Međunarodna pomorska organizacija upozorava da ni vojna pratnja brodova ne može da garantuje bezbedan prolaz. Istovremeno, cena nafte Brent je sredinom marta otišla na oko 105 dolara po barelu, što je više od 40 odsto više od nivoa s početka rata.

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) u emisiji "Redakcija" govorio je o tome koliko će svetska situacija uticati na srpsko tržište.

Bojan Stanić

Kaže da Srbiju pre svega brine cena anergenata, imajući u vidu zavisnost od nafte i prirodnog gasa:

- Svetsko tržište je pogođeno upravo po energentima. Mi uspevamo da se snabdevamo naftom preko Janafa, samim tim veća je kontrola maloprodajne situacije natržištu. Takođe, Srbija ima mnogobrojne mehanizme kojima može da kontroliše tu cenu u maloprodaji, kako ne bi došlo do opterećenja stanovništa i privrede - kaže Stanić i dodaje:

- Mi imamo sporazum sa Rusijom što se tiče prirodnog gasa i on bi trebao da se produži u mesecima pred nama. Taj prirodni gas koji bi dolazio bio je jeftiniji. Međutim, i sami znate šta se desilo sa naftovodom Družba i sa Severnim tokom, tako da uvek postoji rizik različitih diverzija, gde ruta snabdevanja može doći pod znak pitanja.

Moguća evropska inflacija

Dodaje da je inflatorni talas jedan od osnovih problema koji može zadesiti i našu zemlju:

- Imajući u vidu da je svaka roba koju koristimo predmet transporta, samim tim se kalkulište cena goriva i u tom pogledu, može doći do opšteg porasta cena koji bi se karakterisao kao inflacija. Sa druge strane, ukoliko dođe do porasta pritiska inflacije i usporavanja ekonomskih aktivosti i investicija, onda se to preliva i kod nas. Ako se prelije na Evropsku uniju, odraziće se i kod nas.

Stanić tvrdi da se trenutna situacija ne može nazvati "naftnim šokom", ali da se kraj sukobu ne nazire, što će uticati na okolne zemlje Bliskog istoka ali i na zemlje u razvoju.

"Kalkuliše se cena goriva, inflacija se može preliti i na Srbiju!" Oglasili se iz Privredne komore zbog rata na Bliskom istoku: Evo šta nas može zadesiti Izvor: Kurir televizija

