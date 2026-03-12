Slušaj vest

Addiko Banka a.d. Beograd ostvarila je snažan poslovni rezultat u 2025. godini, uz sprovođenje sveobuhvatne transformacije poslovnog modela i dodatno unapređenje kvaliteta kreditnog portfolija.

Neto dobit banke iznosila je 1,86 milijardi RSD, što predstavlja rast od 72% u odnosu na prethodnu godinu, dok su ključni pokazatelji portfolija i operativnih procesa dodatno unapređeni.

Tokom 2025. godine banka je sprovela niz organizacionih i operativnih promena, uključujući jačanje timova u segmentima upravljanja rizicima i poslovanja sa malim i srednjim preduzećima. Ove promene doprinele su stabilizaciji kreditnog portfolija i značajnom smanjenju ulaza novih problematičnih kredita.

Foto: Promo

Nivo loših kredita smanjen je sa 6,4% na 4,2%, dok su troškovi očekivanih kreditnih gubitaka (ECL) smanjeni sa 1 milijarde na 0,3 milijarde RSD, što potvrđuje disciplinu u upravljanju rizicima i unapređenje kvaliteta portfolija.

Istovremeno, Addiko Banka nastavila je digitalnu transformaciju i unapređenje efikasnosti poslovnih procesa. U segmentu retail kredita čak 91% zahteva odobreno je automatski, uz prosečno vreme donošenja kreditne odluke od svega 10 minuta. U segmentu malih i srednjih preduzeća prosečno vreme odobravanja kredita skraćeno je na sedam dana.

Ukupan iznos neto kredita i potraživanja od komitenata porastao je sa 62,5 milijardi RSD u 2024. na 69 milijardi RSD u 2025. godini, što predstavlja rast od 10%, pri čemu je rast portfolija naročito ubrzan u drugoj polovini godine.

Struktura portfolija dodatno potvrđuje strateški fokus banke na segmente sa većom dodatom vrednošću. Krediti stanovništvu i malim i srednjim preduzećima sada čine 93% ukupnog kreditnog portfolija (2024: 91%).

U segmentu stanovništva portfolio je povećan za 15% (+4,7 milijardi RSD), dok je u segmentu malih i srednjih preduzeća ostvaren rast od 12% (+3,2 milijarde RSD), uz dodatnu digitalizaciju procesa kreditiranja i unapređenje korisničkog iskustva.

Foto: Promo

„Tokom 2025. godine sproveli smo sveobuhvatnu transformaciju banke – pojednostavili procese, ubrzali donošenje odluka i dodatno ojačali upravljanje rizicima. Rezultati koje danas vidimo potvrđuju da takav model omogućava istovremeno brže procese i stabilniji portfolio. U godini u kojoj obeležavamo deset godina poslovanja nastavljamo da razvijamo specijalistički model banke i dodatno jačamo digitalno bankarstvo“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank Srbija Srđan Kondić.

Ukupna aktiva banke na kraju 2025. godine iznosila je 103,8 milijardi RSD, dok pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 26,48%, što potvrđuje stabilnu kapitalnu poziciju banke i snažnu osnovu za dalji rast poslovanja.

Rezultati iz 2025. godine potvrđuju da Addiko Banka nastavlja da jača svoje prisustvo na tržištu, uz fokus na digitalno bankarstvo, efikasne procese i kreditiranje u segmentima sa najvećom dodatom vrednošću.