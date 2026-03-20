Srbija i Zimbabve vide značajan potencijal za jačanje ekonomske saradnje u sektorima rudarstva, poljoprivrede, turizma i prerađivačke industrije, a u narednom periodu biće organizovani poslovni susreti privrednika dve zemlje kako bi se unapredila robna razmena i otvorila vrata za zajedničke projekte, rečeno je na sastanku delegacije Zimbabvea sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije.

rivredna komora Srbije (PKS) ugostila je delegaciju Zimbabvea, koju su činili ambasadorka Mijetani Čauke i predstavnici ZimTrade-a, nacionalne institucije za trgovinu i investicije. Delegacija boravi u Srbiji sa ciljem upoznavanja sa privrednim ambijentom naše zemlje i identifikovanja oblasti za buduću saradnju.

Sastanku je prisustvovao zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović, dok je privredni ambijent Srbije predstavio Nikola Janković, direktor za međunarodnu saradnju u Razvojnoj agenciji Srbije.

Tokom razgovora predstavljeni su ključni potencijali dve ekonomije i sektori od obostranog interesa. Posebno su istaknuti rudarstvo, poljoprivreda, turizam i prerađivačka industrija.

Kako je navedeno, rudarski sektor Zimbabvea ostvaruje najveći deo deviznih prihoda i zasniva se na eksploataciji više od 55 vrsta minerala, uključujući zlato, platinu, hrom, litijum, dijamante, ugalj, bakar i nikl. Poljoprivreda je tradicionalni stub ekonomije i važan izvor zaposlenosti, industrijskih sirovina i izvoza, a među najznačajnijim proizvodima su šećer, kafa, pamuk, citrusi, borovnice i duvan. Turizam doprinosi deviznim prihodima zahvaljujući prirodnim lepotama i bogatom kulturnom nasleđu dok prerađivačka industrija, usko povezana sa rudarstvom i poljoprivredom, obuhvata proizvodnju hrane i pića, hemikalija, tekstila, kao i drvnih i metalnih proizvoda.

Posebno je naglašeno da Zimbabve, pored trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, pripada i regionalnim ekonomskim blokovima COMESA i SADC, koji obuhvataju tržište od oko 400 miliona ljudi, što dodatno povećava značaj ovog tržišta za srpske kompanije.

Učesnici sastanka označili su susret u PKS kao početak intenzivnije saradnje, a u narednom periodu planirano je organizovanje poslovnih susreta, uključujući i učešće na manifestaciji EXPO.

Podaci pokazuju da je ukupna robna razmena Srbije i Zimbabvea u 2025. godini iznosila svega 2,4 miliona američkih dolara, što je ispod realnih potencijala. Srbija u Zimbabve najviše izvozi pneumatike za poljoprivredna i građevinska vozila, kao i proizvode od hartije i kartona, dok iz Zimbabvea pretežno uvozi sušeni duvan, granit i pomorandže.